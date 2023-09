„Dzwoni kanclerz Niemiec”. Nowy spot PiS ws. wieku emerytalnego

Wideo opublikowano w poniedziałek, 11 września w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości. Materiał przedstawia zainscenizowaną rozmowę telefoniczną między pracownikiem niemieckiej ambasady i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.

Spot. Kaczyński rozmawia z kanclerzem Niemiec

– Guten Tag! (...) Chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego (...) wieku emerytalnego w Polsce – mówi aktor odgrywający rolę przedstawiciela kanclerza Niemiec. Podczas rozmowy pracownik biura ambasadora Niemiec w Polsce przekonuje do przywrócenia wyższego wieku emerytalnego. – Uważamy, że powinien być taki, jak za pana premiera Tuska – zwraca się do prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński odmawia rozmówcy i zapewnia, że decydujący głos w tej kwestii należy do Polaków, którzy wezmą udział w referendum. – Nie ma już Tuska. I te zwyczaje się skończyły – stwierdza wicepremier, po czym rozłącza się i odkłada telefon.

Wideo udostępniają i komentują przedstawiciele PiS i rządu. „Nic o nas bez nas! Tylko Polacy mogą o sobie decydować” – napisał w serwisie „X” premier Mateusz Morawiecki. „Polska była traktowana przedmiotowo. Ale te czasy się skończyły. W Polsce rządzą dziś zwykli Polacy, a nie Niemcy” – dodał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości

Nowy spot wyborczy PiS to kolejny materiał nawiązujący do podniesienia wieku emerytalnego do 67. roku życia przez rząd Donalda Tuska. Dwa tygodnie wcześniej partia Jarosława Kaczyńskiego opublikowała nagranie „Pamiętam, jak rządził Tusk”.

Wideo przedstawia ludzi w różnym wieku, wykonujących różne zawody. – Pamiętam, jak podniósł wiek emerytalny kobietom z 60 do 67 lat – mówi seniorka. – Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę – dodają inni aktorzy.

