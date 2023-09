Donald Tusk kpi z nowej akcji PiS. „Jedyną poważną postacią w tej ekipie jest kot”

Donald Tusk w ramach kampanijnego objazdu po Polsce odwiedził Opole. Lider PO spotkał się z mieszkańcami miasta, aby przekonać ich do głosowania na jego formację polityczną. Polityk zwrócił się m.in. do przedsiębiorców.

Tusk wbija szpilę Kaczyńskiemu. Mówił o cenach chleba

– Zbyt wiele lat ludzie, którzy wzięli na swoje barki prowadzenie firmy, słyszą codziennie jakieś paskudne teksty, jak nie od Kaczyńskiego, to od Morawieckiego, jak nie od Rydzyka, to w TVP Info, że przedsiębiorcy to jest takie podejrzane plemię – mówił szef PO.

– Dla pisowskich urzędników każdy, kto ciężko pracuje, jest w jakimś sensie zagrożeniem, albo wrogiem, albo przeciwnikiem, czy to jest nauczycielka, to trzeba ją dobić taką pensją, że chce się płakać, czy to jest drobny przedsiębiorca, czy to jest nawet urzędnik państwowy – dodawał.

W dalszej części spotkania szef PO mówił o rosnących kosztach życia. – Jarosławie, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, że jak ja byłem premierem, to za płacę minimalną można było kupić dwa razy więcej bochenków chleba, niż za płacę minimalną dzisiaj, kiedy ty jesteś faktycznym szefem tego rządu? Ja mógłbym setki takich przykładów pokazywać, które im udało się zakłamać – powiedział Donald Tusk w Opolu.

Donald Tusk: Jarosław Kaczyński jest tchórzem

W opinii przewodniczącego PO Jarosław Kaczyński jest tchórzem i obawia się konfrontacji. – Ja go tak gonię od nie wiem, 8, 9, 10 lat i mówię: przestań mnie obrażać, uniżać, kłamać na mój temat. Pogadamy, pokażmy kto ma rację. Więc chyba rzeczywiście trudno będzie go jednak przekonać, ale przynajmniej pomóżcie mi dotrzeć z tą informacją do wszystkich także zwolenników PiS-u. Kaczyński jest tchórzem, boi się mnie, boi się was i boi się prawdy. Oni wszyscy boją się prawdy jak ognia – stwierdził szef PO podczas spotkania z mieszkańcami Opola.

– Ja bym zadał mu to pytanie właśnie najchętniej w czasie takiej debaty. Jeśli ty się boisz ludzi, jeśli ty się tak boisz własnego narodu, jeśli ty się tak boisz przed swoim narodem stanąć i dyskutować otwarcie ze swoim głównym oponentem, to po co ty się pchasz do władzy. Po co ci to. Do czego ci to jest potrzebne. Złe myśli mi przychodzą, do czego mu ta władza jest potrzebna – powiedział Donald Tusk w Opolu.

Szef PO kpi ze spotu PiS

Były premier nie omieszkał nawiązać do najnowszego spotu PiS, w którym zainscenizowano rozmowę Jarosława Kaczyńskiego z ambasadorem Niemiec. Słuchajcie, nie wiem, kogo on chciał nabrać. Jarku, przecież ty dobrze wiesz, ja dobrze wiem, że ty w życiu ani jednej rozmowy międzynarodowej nie odebrałeś, zapomnijcie o tym. Takie właśnie miałem wrażenie, jak obejrzałem ten filmik z zainteresowaniem, że jedyną poważną postacią w tej całej ekipie Kaczyńskiego to jest ten kot, bo on tam cicho siedział, sprawiał wrażenie też trochę zdziwionego, szczerze powiedziawszy, tym, co widzi – kpił Donald Tusk.

