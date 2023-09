Rozenek-Majdan uderza w PiS. „Absurdalny pomysł”

Od pewnego czasu Małgorzata Rozenek-Majdan jest zaangażowana politycznie. Spekulowano nawet, że znajdzie się na listach KO do Sejmu. Gwiazda TVN i wiceprzewodnicząca Komitetu Obywatelskiego TAK dla In Vitro w czerwcu wzięła udział w debacie w Sejmie, gdzie mówiła o swoich doświadczeniach. Rozenek-Majdan ma troje dzieci, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro i jest orędowniczką refundacji tej metody.

Przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i zakupów przyborów szkolnych została zapytana przez Plejadę o to, czy zauważyła wzrost cen.

– To jest zauważalne w wielu aspektach, że ceny poszybowały bardzo mocno w górę i to jest problem nie tylko dla nas – obywateli, ale również dla nas – przedsiębiorców. Te ceny dotykają nas i po jednej, i po drugiej stronie, bo z jednej strony my, kupujący, naprawdę odczuwamy bardzo duży wzrost, a z drugiej strony, bo przecież prowadzę kilka firm, np. rosnące ceny energii mają wpływ na efekt w postaci ceny. Z niepokojem patrzymy na dane gospodarcze –powiedziała.

Rozenek-Majdan krytykuje referendum. „Przestrzelili”

Zapytana o wybory 15 października, powiedziała, że „każdy głos jest ważny”. – Frekwencja jest bardzo istotna. Ważnym jest, że pójście na wybory jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego obywatela – mówiła. O referendum powiedziała, że jest „absurdalnym pomysłem”.

– Absurdalne pytania, absurdalny pomysł łączenia tych dwóch rzeczy i wykorzystywania ich tak jawnie w kampanii politycznej. Brak równości dla kilku stron jest tutaj bardzo rażący i nie wydaje mi się, żeby to było coś, co pomoże obecnie rządzącym w uzyskaniu tego, co chcieli uzyskać. Uważam, że przestrzelili – oceniła prezenterka.

Podczas referendum Polacy odpowiedzą na cztery pytania, przygotowane przez PiS. Pierwsze brzmi: „czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”. Drugie to: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.

W trzecim punkcie pada pytanie o to, „czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”, a czwarte dotyczy polityki migracyjnej i brzmi „czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

