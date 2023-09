Deklaracja Morawieckiego. To będzie jedna z pierwszych decyzji PiS, jeśli wygra wybory

Mateusz Morawiecki złożył polityczną obietnicę. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier zadeklarował, że jeśli wyborcy powierzą PiS-owi władzę w najbliższej kadencji, to wprowadzenie emerytur stażowych będzie jedną z priorytetowych decyzji. – Proszę sobie przypomnieć wcześniej, też po objęciu rządów, że stosunkowo szybko wdrożyliśmy i 500+ i cofnięcie wieku emerytalnego. Jesteśmy wiarygodni, więc szybko przejdziemy od deklaracji do realizacji – zapewniał szef polskiego rządu.

Spot PiS. Kaczyński i rzekoma rozmowa z ambasadorem Niemiec

Kilkanaście godzin wcześniej Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Głównym bohaterem nagrania jest Jarosław Kaczyński, który w zainscenizowanej rozmowie z ambasadorem Niemiec porusza sprawę emerytur. – Guten Tag! Chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego (...) wieku emerytalnego w Polsce – mówi aktor odgrywający rolę przedstawiciela kanclerza Niemiec. Podczas rozmowy pracownik biura ambasadora Niemiec w Polsce przekonuje do przywrócenia wyższego wieku emerytalnego. – Uważamy, że powinien być taki, jak za pana premiera Tuska – zwraca się do prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński odmawia rozmówcy i zapewnia, że decydujący głos w tej kwestii należy do Polaków, którzy wezmą udział w referendum. – Nie ma już Tuska. I te zwyczaje się skończyły – stwierdza wicepremier, po czym rozłącza się i odkłada telefon.

PiS o podnoszeniu wieku emerytalnego

Ten spot to kolejny materiał nawiązujący do podniesienia wieku emerytalnego do 67. roku życia przez rząd Donalda Tuska. Dwa tygodnie wcześniej partia Jarosława Kaczyńskiego opublikowała nagranie „Pamiętam, jak rządził Tusk”. Wideo przedstawia ludzi w różnym wieku, wykonujących różne zawody. – Pamiętam, jak podniósł wiek emerytalny kobietom z 60 do 67 lat – mówi seniorka. – Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę – dodają inni aktorzy.

