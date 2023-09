Rekordowa liczba komisji wyborczych za granicą. Jest projekt MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą. Resort Zbigniewa Raua planuje otworzyć 15 października 402 obwody wyborcze.

Trzy kraje z największą liczbą komisji

Znaczna część komisji wyborczych znajdzie się w trzech krajach z największą polonią. Rekordzistką w tym przypadku jest Wielka Brytania. Tam Polacy mogą liczyć na 75 punktów do głosowania. Nieco mniej obwodów pojawi się w innym kraju anglojęzycznym – Stanach Zjednoczonych. Tam będzie ich 52. W Niemczech, u naszych zachodnich sąsiadów, powstaną 42 komisje.

Po kilkanaście obwodów wyborczych powstanie także we Francji, w Hiszpanii, w Kanadzie, w Irlandii, w Belgii i w Norwegii. Ponadto możliwość zagłosowania pojawi się m.in. w Omanie, Iranie, Etiopii, Kenii, Uzbekistanie, czy Arabii Saudyjskiej.

Do pomocy zostaną rozdysponowane dodatkowe osoby

O tym, że planowane jest utworzenie ponad 400 punktów mówił przed kilkoma dniami na antenie RMF FM Zbigniew Rau. Do przeprowadzenia wyborów zostaną rozdysponowane także dodatkowe osoby.

– Takie zapotrzebowanie zgłosiły placówki. My znaleźliśmy więcej osób w rezerwie niż liczba, o którą występowały placówki. Te osoby zostaną na czas wyborów za granicą skierowane do tych placówek. Ich delegacja będzie trwała około tygodnia. Tak, żeby tam, gdzie to jest konieczne, tam, gdzie to jest postulowane, wsparły ten wysiłek wyborczy naszych służb konsularnych – mówił Rau.

Rekordowa liczba komisji

Jest to rekordowa liczba odwodów wyborczych za granicą. Przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych w 2019 roku było ich 320, czyli o 82 mniej. Wówczas w Wielkiej Brytanii mieściły się 54 placówki, w Stanach Zjednoczonych 48 punktów, a w Niemczech 23.

