Piotr Jacoń gorzko o kampanii wyborczej: Gdzie równość małżeńska?

Piotr Jacoń to dziennikarz TVN24 znany ze swojego zaangażowania w sprawy społeczności LGBTQ+. Otwarcie mówi o sytuacji osób transpłciowych w Polsce i przybliża jej niuanse. Sam jest ojcem transpłciowej córki Wiktorii.

„Pytam: gdzie podziała się równość małżeńska w tej kampanii?” – zaczął swój nowy wpis na Instagramie. Dołączył do niego swoje zdjęcie na tle flagi LGBT.

Jacoń zauważył, że w programie Nowej Lewicy ta kwestia znalazła się na 77. miejscu, „skwitowana jednym zdaniem, przemieszana ze związkami partnerskimi”. „Koalicja Obywatelska nie mówi o niej wcale (poszukiwań po prawej stronie raczej sobie oszczędzę)” – dodał.

Jacoń o równości: Kto jej nie chce, ma w ofercie segregację

Dziennikarz stwierdził, że rozmowa o równości małżeńskiej to rozmowa o równych prawach w ogóle. „Kto jej nie chce lub proponuje zamienniki, tak naprawdę ma w ofercie segregację społeczną. W XXI wieku” – ocenił. „Nikomu niczego od małżeństw jednopłciowych nie ubędzie w społeczeństwie (bo chyba obrączki z katolickich palców nie zaczną się zsuwać automatycznie?). Przybędzie szczęśliwszych ludzi – dorosłych i dzieci. Całych rodzin. I w ogóle rodzin będzie więcej. Tych, które potajemnie przecież już tu są” – pisał.

Jacoń ocenił też, że Polacy w tej kwestii nie idą naprzód. „Nauczyliśmy się już otwarcie mówić o aborcji (choć o eutanazji jeszcze nie za bardzo), o tabletkach wczesnoporonnych, o ubóstwie menstruacyjnym, zdrowiu psychicznym, depresji – także u mężczyzn. To dobra umiejętność. A mimo to ciągle nie potrafimy pełnym głosem upomnieć się o pełnię praw ludzi, którzy mieli to szczęście (nieoczywiste), że na siebie trafili i nieszczęście, że stało się to nad Wisłą” – skwitował.

Ustawa o równości małżeńskiej. Biejat odpowiada

W odpowiedzi na wpis Jaconia posłanka Magdalena Biejat przypomniała, że Lewica złożyła ustawę o równości małżeńskiej w 2020 roku. „Nadal leży w Sejmie. Za to, że otwarcie mówiłam, że jestem za małżeństwami par jednopłciowych z prawem do adopcji, PiS zdymisjonował mnie ze stanowiska szefowej Komisji Polityki Społecznej. Jesteśmy ze społecznością LGBT na protestach i komisariatach, w urzędach, zawsze, gdy nas potrzebują. Nie przypominamy sobie o jej prawach tylko przy okazji kampanii wyborczej” – dodała. Jacoń zapewnił, że post nie jest atakiem na Lewicę, ale wyrazem bezradności w tej kwestii.

Postulat wyborczy Lewicy w zakresie równości brzmi „wprowadzimy pełną równość małżeńską, a także instytucję związków partnerskich niezależnie od płci”.

