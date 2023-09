Prezes PiS ostrzega przed manewrem z Trzaskowskim „Nie dajcie się nabrać!”

Prezes PiS podczas wystąpienia w Elblągu powiedział, że w czasie kampanii stosowane są różne chwyty.

– Podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku najpierw pewna pani, przez uprzejmość wobec pań nie będę wymieniał jej nazwiska, kandydowała i tak… coraz niżej. I w pewnym momencie została wymieniona na pewnego pana. No i on uzyskał rzeczywiście dużo lepszy wynik – mówił, nawiązując do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Rafała Trzaskowskiego.

– Dziś ta pani kandyduje do Senatu, więcej nic nie będę mówił. A jeśli chodzi o tego pana, to on jest takim cieniem, pomocnikiem. Już nie chcę używać słowa… Poza tym giermek to nie było mało, można z tego było zostać rycerzem – kontynuował. Prezes PiS dodał, że „co niektórzy mówią”, że Rafał Trzaskowski wejdzie w rolę Donalda Tuska. – Nie dajcie się nabrać! To jest dokładnie to samo! – ostrzegł zgromadzonych. Dodał, że może to być nawet gorsza opcja, ponieważ Donald Tusk „nie ma żadnych poglądów”, a Rafał Trzaskowski jest skrajnym lewicowcem. – Czy on to głęboko przeżywa, nie wiem. Czy to jego taktyka, też nie wiem, ale to, co wyprawia w Warszawie, to skrajna lewica – ocenił.

– My nie jesteśmy bezgrzeszni, tylko Chrystus i Maria byli bez grzechu, ale w porównaniu z tamtymi to wybieracie między białym a czarnym – zaznaczył.

Prezes PiS o migrantach

Podczas wystąpienia w Elblągu Jarosław Kaczyński, w odniesieniu do hasła „Bezpieczna przyszłość Polaków”, mówił także o migrantach.

– Kłopoty z imigrantami zakłócają normalne życie społeczeństwa, są duże połacie kraju, miast, gdzie po zmierzchu trudno wyjść na ulice, już w szczególności kobietom. U nas tak nie jest, to jest sprawa bezpieczeństwa – powiedział.

Dodał, że politycy opozycji „robili wygibasy wokół tej sprawy i robią w dalszym ciągu” – Nie mówią w sposób jednoznaczny „nie” – powiedział.

