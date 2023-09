Minister zaliczył sporą wpadkę. To pytanie wyraźnie go przerosło

Janusz Cieszyński pochodzi z Wrocławia. Obecny minister cyfryzacji w jesiennych wyborach parlamentarnych nie będzie jednak rywalizował o mandat w swoim rodzinnym mieście.

Polityk został jedynką Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym obejmującym Olsztyn. Na niższych miejscach na tej samej liście znaleźli się m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki czy posłanka Iwona Arent.

Pytanie z geografii przerosło ministra z PiS

Lokalny portal Olsztyn.com.pl postanowił zorganizować przedwyborczą debatę. Do udziału oprócz Janusza Cieszyńskiego został zaproszony Janusz Cichoń, który otrzymał pierwsze miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej. Jak się okazuje, ministrowi cyfryzacji sporych problemów przysporzyło pytanie z geografii.

Jeden z czytelników portalu zapytał polityka PiS o to jaka rzeka przepływa przez Olsztyn. Janusz Cieszyński wyraźnie unikał odpowiedzi. – Wydaje mi się, że dzisiaj mamy debatę o ekonomii, a nie o geografii. Każdy to wie, że się urodziłem we Wrocławiu, że nie mieszkałem wcześniej w Olsztynie, ja tego nie ukrywam, natomiast to rozumiem i takich pytań się spodziewałem – stwierdził.

Następnie zapewnił, że nie będzie prowadził kampanii opartej na oszukiwaniu. – To, co mogę powiedzieć, to jaki mam pomysł dla tego regionu. I myślę, że bez względu na to, jaki ten pomysł będzie, to nazwa tej rzeki się z pewnością nie zmieni, ale obiecuję tutaj czytelnikom, słuchaczom i wszystkim państwu, że także z tego się dokształcę – próbował przekonywać minister nie podając nazwy rzeki, która przepływa przez Olsztyn.

W tej samej serii pytań Janusza Cichonia z KO zapytano, ile jezior jest położonych w Olsztynie. – Jedenaście – odparł krótko polityk opozycji.

