PiS kolejny raz uderza w lidera PO. „Nie dla przymusu Donalda Tuska”

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało najnowszy spot wyborczy. „Donald Tusk nakazał Polakom pracę do 67 lat! PiS obniżył wiek emerytalny, a teraz proponuje emerytury stażowe dla ciężko pracujących Polaków! 15 października zdecydujesz czy powróci przymus Tuska, czy będziesz miał wolny wybór w sprawie emerytury” – brzmi opis nagrania.

Nowy spot PiS. „15 października zdecydujesz, czy powróci przymus Donalda Tuska”

– Są ludzie, którzy od najmłodszych lat ciężko pracowali, często bardzo ciężko pracowali fizycznie w najróżniejszych zawodach. To dla nich chcemy wprowadzić emerytury stażowe. To realizacja wielkiej idei, idei pochodzącej z czasów Solidarności. To realizacja oczekiwań ciężko pracujących milionów Polaków. To oni codziennie rano, niekiedy przed świtem, wstają i budują naszą ojczyznę – podkreślał Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że takie osoby „muszą mieć wybór i szansę złapania oddechu”. – Wprowadzimy dla tych ciężko pracujących ludzi emerytury stażowe. 38 lat okresów składkowych dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Niech to będzie ich wybór, kiedy przejść na emeryturę. To wyraz naszej wdzięczności za waszą ciężką pracę. I dziś chcemy tę wdzięczność zamienić na emeryturę stażową – podsumował Morawiecki.

Spot PiS z udziałem Jarosława Kaczyńskiego hitem sieci. Wiele komentarzy i przeróbek

Prawo i Sprawiedliwość poprzedni spot opublikowało trzy dni temu. Dotyczył on wieku emerytalnego. W nagraniu wystąpił Jarosław Kaczyński, który prowadził zainscenizowaną rozmowę z niemiecką ambasadą. Przez ten czas wideo zostało obejrzane prawe trzy miliony razy. Było szeroko komentowane, zareagowało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Powstało również wiele przeróbek filmu.

