„Stop Tuskowi” i „mafia szmuglerów PiS”. Partie publikują nowe spoty

– Tysiące mężczyzn w sile wieku. Oni mogą teraz trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, za którą głosowała polska opozycja w Parlamencie Europejskim – podkreśla Prawo i Sprawiedliwość w nowym spocie wyborczym „Stop Tuskowi. Stop przymusowej relokacji!” opublikowanym w piątek, 15 września w mediach społecznościowych.

Spot PiS: Stop przymusowej relokacji

Partia Jarosława Kaczyńskiego nawiązuje do masowego napływu cudzoziemców do Włoch. – Inwazja, z którą ma problemy nawet wojsko – opisują w krytyczną sytuację na wyspie Lampedusa. W ciągu dwóch dni przybyło tam prawie 7 tys. migrantów, a populacja została podwojona. W związku z niekontrolowanym napływem cudzoziemców rada miasta ogłosiła stan wyjątkowy. – O tym są te wybory. Stop Tuskowi. Stop przymusowej relokacji – dodano w spocie.

Kilkadziesiąt minut po opublikowaniu wideo przez PiS, w mediach społecznościowych PO również pojawił się nowy materiał. „Wszyscy w MSZ wiedzieli” to spot nawiązujący do „afery wizowej”, w związku z którą pod koniec sierpnia zdymisjonowano wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka.

PO w spocie o aferze wizowej

– Wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki. Do konsulatu wysyłaliśmy listy z nazwiskami migrantów, którzy mają być wpuszczeni – mówi aktorka odgrywająca rolę anonimowego informatora. – Telefon, przelew, pieczątka... To było jak mafia – opisuje rzekomy proceder.

Śledztwo ws. nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie wiz prowadzi Prokuratura Krajowa. Na podstawie ustaleń zgromadzonych przez Centralne Biuro Korupcyjne zarzuty przedstawiono siedmiu osobom. Żadna z nich nie pełni funkcji urzędnika państwowego.

– Wszyscy w MSZ wiedzieli. I minister też – przekonuje kobieta ze spotu PO. „Rząd PiS sprowadził 250 000 migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki” – podkreślono w materiale opatrzonym opisem „Mafia szmuglerów PiS”. Na końcu stwierdzono także, że referendum to kłamstwo.

