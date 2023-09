Burmistrz Kłodzka usunął banery PiS. „Zapraszam po odbiór”

Michał Piszko opublikował w mediach społecznościowych nagranie z apelem do ministra Michała Dworczyka i senatora Aleksandra Szweda. Burmistrz Kłodzka usunął na nim banery kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, które jego zdaniem zostały rozwieszone w miejscach niedozwolonych.

Burmistrz usunął plakaty PiS

Plakaty z podobiznami polityków znalazły się między innymi na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Zamiejskiej oraz na płocie jednego z miejskich placów zabaw. „Przypominam, że materiałów wyborczych nie można wywieszać gdzie się chce i jak się chce. Należy uzyskać zgodę właściciela danej nieruchomości (właściciel prywatny, gmina, itp.)” – napisał na Facebooku burmistrz.

Piszko podkreślił, że usunięcie materiałów wyborczych nie ma na celu ich uszkodzenia. Zapewnił, że zostaną zwinięte i umieszczone w bezpiecznym miejscu. Po ich odbiór zaprosił kandydatów PiS do swojego gabinetu, którzy mogą się tam stawić „w dniach od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 14:00”. Przy okazji spotkania burmistrz chce porozmawiać z politykami PiS o przewidzianych w takich przypadkach karach.

Nielegalne banery w Kłodzku

Komunikat w sprawie materiałów wyborczych opublikowało także Starostwo Powiatowe w Kłodzku. „W związku z pojawieniem się banerów wyborczych w przestrzeni publicznej, PRZYPOMINAMY, że należy uzyskać zgodę właściciela danej nieruchomości” – poinformowano we wpisie na Facebooku.

Urząd podkreślił, że w przypadku umieszczenia plakatu w miejscu, którego zarządca nie wyraził na to zgody, zostanie on usunięty i zdeponowany. „Komitety wyborcze zostaną obciążone opłatami za umieszczenie oraz kosztami demontażu banera” – przekazało starostwo. Kodeks wyborczy przewiduje także obszary, w których agitacja jest zakazana. Są to między innymi budynki i okolice urzędów rządowych i samorządowych, sądów, jednostek wojskowych oraz szkół.

