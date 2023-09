Trzecia Droga pokazała 12 gwarancji. „Jesteśmy gotowi do rządzenia”

Trzecia Droga opublikowała swoich „12 Gwarancji”. Komitet koalicyjny PSL i Polski 2050 twierdzi, że ich realizacja będzie priorytetem w razie wygranych przez opozycję wyborów.

12 Gwarancji Trzeciej Drogi

Priorytety zaprezentowali na konferencji prasowej liderzy obu ugrupowań: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Wśród 12 Gwarancji znalazły się:

Prosty i stabilny system podatkowy Dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością 6 proc. PKB na edukację Koniec kolejek do lekarzy specjalistów Rodzinny PIT Kobiety, do przodu! Bezpieczeństwo żywnościowe Zielona Polska. Tani prąd, czyste powietrze Asystent osobisty dla osób z niepełnosprawnościami Mieszkanie w dobrej cenie. „Akademik za złotówkę” dla studentów spoza wielkich miast Państwo jako uczciwy pracodawca Nowoczesna armia. 50 proc. wydatków na modernizację wojska w polskich zakładach zbrojeniowych.

Pod tymi hasłami kryje się szereg obietnic gospodarczych i społecznych. Trzecia Droga postuluje m.in. obniżkę podatków dla większych rodzin, likwidację różnic w płacach kobiet i mężczyzn, dofinansowanie in vitro, odblokowanie planów zagospodarowania przestrzennego, by powstawało więcej mieszkań, podwyżki dla budżetówki.

twitter

Trzecia Droga ma gotowe ustawy

„Jesteśmy gotowi do rządzenia, na większość z tych rozwiązań już są gotowe ustawy. Wiemy też ile to kosztuje i skąd wziąć na to pieniądze” – przekonuje rzeczniczka Polski 2050 Szymona Hołowni Katarzyna Karpa-Świderek. Partia we wprowadzeniu do gwarancji deklaruje za to racjonalne wydatki.

„Nie obiecujemy wszystkiego wszystkim – bo spełnienie takich obietnic nie jest możliwe. Uważamy, że wydatki przyszłego rządu powinny być skierowane na strategiczne inwestycje, które napędzają gospodarkę i zagwarantują dobrobyt Polek i Polaków na pokolenia” – czytamy.

Czytaj też:

Przetasowania w sondażu. PiS liderem, Konfederacja z największym spadkiemCzytaj też:

Tusk odpuścił wygraną? Zaskakujące słowa polityka opozycji: Liczy na inny scenariusz