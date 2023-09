NA ŻYWO: Wybory parlamentarne 2023. PKW losuje numery list wyborczych

17:37 Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wyjaśnia sposób przyznawania numerów dla komitetów wyborczych. Na początku poznamy numery list dla komitetów ogólnopolskich 17:25 Przypomnijmy, że cztery lata temu jedynka przypadła Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, dwójka - Prawu i Sprawiedliwości, a z list nr 3 startowali kandydaci SLD. Lista numer 4 przypadła Konfederacji, a 5 - Koalicji Obywatelskiej. 16:40 W piątek o godz. 17:30 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się losowanie numerów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu w więcej niż w jednym okręgu wyborczym

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Oznacza to, że do głosowania pozostało jeszcze 29 dni. Politycy największych ugrupowań od kilku tygodni objeżdżają kraj i spotykają się z wyborcami, aby przekonać ich do głosowania na swoje formacje. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.

Wybory parlamentarne. PKW losuje numery list

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kraj będzie podzielony na 41 okręgów wyborczych różnej wielkości. Najwięcej mandatów będzie do zgarnięcia w Warszawie – aż 20. Najmniejszym okręgiem jest Częstochowa, gdzie wybiera się 7 posłów.

W piątek 15 września o godzinie 17:30 Państwowa Komisja Wyborcza zorganizuje losowanie numerów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu w więcej niż w jednym okręgu wyborczym. We wszystkich okręgach wyborczych listy zarejestrowało sześć komitetów. Spełniły one jeden ważny warunek – zebrały podpisy pod listami kandydatów do Sejmu w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dzięki czemu mogą wystawić kandydatów w całej Polsce:

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, IPL, Zieloni)



Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Komitet Wyborczy Nowa Lewica

Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe)

Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy

Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

Oprócz wyżej wymienionych komitetów PKW wylosuje dziś także numer listy dla Komitetu Wyborczego Polska Jest Jedna, który wystawi swoich kandydatów w 38 z 41 okręgów wyborczych (z wyjątkiem okręgu nr 39 – Poznań, nr 20 – okręg podwarszawski i nr 22 – podkarpacie).

