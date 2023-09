Donald Tusk w najnowszym spocie PiS. Mariusz Kamiński: Tak wtedy nas atakował

– Chcę wam przypomnieć pewną wypowiedź – tymi słowami szef MSWiA Mariusz Kamiński rozpoczął najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości. W dalszej części nagrania pokazano fragment wypowiedzi Cezarego Tomczyka z audycji RMF FM.

– Proszę odpowiedzieć na pytanie, ilu uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć? – zapytał Konrad Piasecki, dziennikarz prowadzący audycję. – Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę. I weźmiemy też na klatę wszystkie decyzje, które podejmiemy – odpowiedział Tomczyk.

– W poniedziałek minie osiem lat, od kiedy rzecznik rządu PO-PSL złożył tę deklarację. Potem na szczęście były wybory, które wygraliśmy i okazało się, że nic nie trzeba brać na klatę, że przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów do Polski nie będzie. Oni już szykowali specjalne ośrodki, by ich tu umieścić. Dziś znowu są wybory. Donald Tusk udaje, że nie ma tematu – powiedział szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie do spotu wstawiono fragment wypowiedzi Donalda Tuska. – Właściwie nie powinienem odpowiadać na wasze pytania – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Kamiński o kryzysie na granicy z Białorusią. „Tak atakował nas wtedy Tusk”

Mariusz Kamiński nawiązał bezpośrednio do kryzysu migracyjnego, który na polsko-białoruskiej granicy wywołał reżim Alaksandra Łukaszenki. – W sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią poszli jeszcze dalej. Tak atakował nas wtedy Tusk – kontynuował szef MSWiA, a następnie znowu pokazano kilkusekundową wypowiedź byłego premiera. – Jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na tę sytuację na granicy, to jest, że Polska obroni się… Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli – powiedział Donald Tusk.

W spocie Prawa i Sprawiedliwości pokazano również m.in. ujęcia, na których uwiecznione zostało agresywne zachowanie migrantów, którzy próbowali sforsować polskie umocnienia graniczne. – Oni byli przeciw wszystkiemu, co robiliśmy, by powstrzymać tę inwazję. To jest stawką w tych wyborach. Tylko PiS może powstrzymać Tuska – ocenił Mariusz Kamiński.

