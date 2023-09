Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku i Rafale Trzaskowskim. „Po Warszawie krąży taka plotka”

Jarosław Kaczyński w sobotę 16 września pojawił się na konwencji w Toruniu. Prezes PiS sporo uwagi poświęcił swoim politycznym przeciwnikom. – Jakby Tusk się zmęczył i coraz częściej widać prezydenta Warszawy Trzaskowskiego. Ci dwaj panowie są trochę różni, a trochę podobni. Podobni są w jednym – mają wrodzoną niechęć do pracy. A to naprawdę nie jest dobra podstawa do zabiegania o wysokie stanowiska państwowe – mówił lider Zjednoczonej Prawicy.

– Wszelkiego rodzaju udawanie, że nawet jeżeli nastąpi, ja już o tym w Elblągu mówiłem, takie wieści krążą po Warszawie, w pewnym momencie, pewnie koło 1 października, zamiana jednego na drugiego, to znaczy tak jak kiedyś panią Kidawę-Błońską zastąpił właśnie Trzaskowski jako kandydat na prezydenta, tym razem ma zastąpić jako kandydata na premiera Tuska. Jeśli sądzicie, że to będzie jakaś zmiana, to się głęboko mylicie. To będzie to samo, tylko jeszcze więcej – dodał Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku: W jego 100 konkretach jest wiele elementów ataku na Kościół

Zdaniem prezesa PiS „programem Donalda Tuska jest Tusk”. – On po prostu jednego dnia krzyże nad chlebem robi, a drugiego dnia patrzy spokojnie na to, że trzeba opiłowywać katolików. Jednego dnia jest rodzinny, kiedyś nawet ślub brał po tam, nie wiem, 74 latach małżeństwa. Tu oczywiście żartuję, w takim wieku nie jest, ale po wielu latach, dziesięcioleciach małżeństwa, a innym razem jest bardzo antykościelny i w tych jego 100 konkretach jest bardzo wiele elementów ataku na Kościół – zauważył.

Kaczyński podsumował, że jego zdaniem przewodniczący Platformy Obywatelskiej „nie ma żadnych poglądów”, a Rafał Trzaskowski „jest lewakiem”. – Rzeczywiście wydaje się mającym to głęboko w umyśle i może nawet w sercu i to, co wyprawia w Warszawie, na to wskazuje – podsumował lider Zjednoczonej Prawicy.

