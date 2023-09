Prawybory w Wieruszowie. Sukces opozycji, Tusk z mocnym apelem

W tej 14-tysięcznej gminie od wielu lat wynik lokalnego głosowania od lat jest bardzo zbliżony do wyników z ogólnopolskich wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy do Parlamentu Europejskiego. Różnica wyników z reguły mieści się w granicy błędu statystycznego. Ten fenomen został dostrzeżony już w 1997 roku. Wtedy właśnie zorganizowano pierwsze w tym mieście prawybory,

W tym roku w Wieruszowie ponownie odbyły się prawybory. 17 września w lokalu wyborczym mieszkańcy głosowali na partie zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 11 (nie na poszczególnych kandydatów). Co ważne – w dniu prawyborów nie obowiązywała cisza wyborcza.

Do udziału w prawyborach zostały zaproszone wszystkie partie polityczne. Mieszkańców odwiedzili politycy niemal wszystkich opcji poza PiS – Władysław Kosiniak-Kamysz z Szymonem Hołownią, Cezary Tomczyk oraz Robert Biedroń i Janusz Korwin-Mikke.

Prawybory w Wieruszowie – wyniki

Tegoroczne prawybory wygrała Koalicja Obywatelska. Głos na formację Donalda Tuska oddało 34,08 proc. wyborców. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 32,32 proc. Podium zamyka Trzecia Droga, czyli koalicja wyborcza PSL i Polski 2050 z wynikiem 11,94 proc. a więc znacznie wyższym niż dają formacji wszystkie ostatnie sondaże.

6,64 proc. biorących udział w prawyborach postanowiło zagłosować na Konfederację. Gdyby przełożyć wyniki prawyborów na wyniki jesiennych wyborów parlamentarnych, poselskie mandaty trafiłyby również do polityków Lewicy – 6,35 proc. głosów. Poniżej progu wyborczego znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy (3,51 proc.), którzy również mają zarejestrowane listy wyborcze we wszystkich okręgach.

Warto zwrócić uwagę na bardzo niską frekwencję, która wyniosła zaledwie 19,27 proc. Spośród 11 184 uprawnionych do głosowania, w prawyborach udział wzięło 2155 osób. Z urn wyciągnięto 2150 kart do głosowania. Mieszkańcy Wieruszowa oddali 2110 głosów ważnych i 40 nieważnych.

Wyniki prawyborów w Wieruszowie. Apel Donalda Tuska

Po ogłoszeniu wyników prawyborów w mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy zadowolonych polityków opozycji. Do wszystkich działaczy Koalicji Obywatelskiej oraz innych partii opozycyjnych mocny apel wystosował Donald Tusk. „Cieszycie się z wygranych prawyborów w Wieruszowie? To od teraz przez miesiąc pracujecie dwa razy więcej, trafiacie dwa razy celniej, kochacie wyborców jeszcze mocniej” – napisał szef KO. Były premier podkreślił, że „wyniki prawyborów to znak nadziei a nie gwarancja zwycięstwa 15 października”. „Wszystko w naszych rękach” – zaznaczył.

