To pytanie zaskoczyło polityka PiS. „Szukam straganu z polskimi wizami”

Łukasz Michnik, lokalny działacz społeczny z Olsztyna, który startuje do Sejmu z listy Lewicy, poprosił o chwilę rozmowy Błażeja Pobożego, podsekretarza stanu w MSWiA. Na początku wymiany zdań polityk został zapytany, jak podobają mu się dożynki warmińsko-mazurskie.



Najpierw pytanie o dożynki, potem o stragan z wizami. „Wszystko już panu powiedziałem”

– Bardzo podobają mi się tutejsze dożynki! Świetna atmosfera, dobra pogoda – odpowiedział Błażej Poboży. – Stragany czy się podobają, atmosfera czy się podoba? – pytał działacz. – Atmosfera jest kapitalna! Ale ja nigdy nie narzekam na atmosferę na Warmii i Mazurach – stwierdził Poboży.

– A czy, może pan mi pomoże, bo szukam straganu z polskimi wizami. Czy wie pan, czy może da się tu gdzieś kupić polską wizę? — zapytał Łukasz Michnik. – I widzi pan, na koniec wpisuje się w narrację tych głównych mediów opozycyjnych – odparł polityk, po czym próbował odejść. – Ale to, jak rozumiem, prokuratura szuka wśród oficjeli PiS-u? – dopytywał kandydat Lewicy. – Wszystko już panu powiedziałem – stwierdził Błażej Poboży, ucinając rozmowę.

Michnik kontra Poboży. Dyskusja przeniosła się do sieci



Łukasz Michnik opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym utrwalono przebieg opisanej rozmowy. „Rozwścieczyłem ministra Pobożego! Na dożynkach wojewódzkich zapytałem, czy może pomóc mi znaleźć stragan z polskimi wizami” – napisał autor nagrania.

Błażej Poboży nie pozostawił tego wpisu bez komentarza. „W którym miejscu mnie Pan »rozwścieczył«? Nie udało się, wiec dokleił Pan sobie buźkę (rozwścieczonego – red.) emotikona? Żenujące. Tak jak i to, że SKŁAMAŁ Pan, przedstawiając się i prosząc o rozmowę” – napisał polityk.

„Naprawdę jestem Łukasz i naprawdę film jest na TikToku! Myślę, że nie miałby Pan teraz problemu, gdyby przed spadochronem do Olsztyna sprawdził, kto działa na miejscu!” – odpowiedział Łukasz Michnik. Na tym dyskusja się nie skończyła.

„Googlowanie nie boli” kontra „Jest Pan małym kłamczuszkiem”

„Ale Pan nigdzie nie działa. Dłużej jestem w regionie, niż Pan jest na świecie. Pierwszy raz Pana na oczy widziałem, a uczestniczę w setkach spotkań na Warmii. Jedyny od Was, który się pojawia, to Marcin Kulasek. Pan mu gazetki może nosił, ale i to nieskutecznie, bo same… zwroty” – napisał podsekretarz stanu w MSWiA, dołączając zdjęcie, na którym widać gazetę na skrzynce pocztowej.

„Googlowanie nie boli Panie Ministrze! Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, interwencja w Intermarche, spór w Urzędzie Miasta, proszę spróbować!” – ripostował Łukasz Michnik. „Nadal nic. Jest Pan małym kłamczuszkiem, który uprosił u mnie i mojego przyjaciela rozmowę, bo jest Pan »początkującym tiktokerem«. A potem zmanipulował nagranie, na którym u mnie zero złej emocji. Skłamał Pan w małej sprawie, to skłamie i w dużej. PS. Niech Pan posprząta gazetki” – podsumował Błażej Poboży. „Jeśli chce Pan zobaczyć prawdziwe zmanipulowane nagrania, to polecam włączyć wieczorem TVP!” – odparł Łukasz Michnik.

Afera wizowa. MSZ wydało oświadczenie



Działacz społeczny z Olsztyna mówiąc o straganie i wizach, nawiązywał do tzw. afery wizowej. W piątek 15 września Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w sprawie „nieprawdziwych informacji dotyczących procesu wizowego”. W obszernym dokumencie wypunktowano 10 wątków.

Zapewniono m.in., że „nie jest prawdą, że przed polską ambasadą w kraju afrykańskim stało stanowisko z oficjalnymi podstemplowanymi dokumentami”. Na zakończenie podkreślono, że „w polskiej polityce wizowej absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli RP”.

