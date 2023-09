Patryk Jaki o aferze wizowej. „Akcja manipulacyjna, która ma bronić Tuska”

W poniedziałek, 18 września odbyła się konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości zrealizowana w ramach programu „Bezpieczna Przyszłość Polaków”. W spotkaniu udział wziął rzecznik PiS Rafał Bochenek, minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk oraz europoseł Patryk Jaki.

Patryk Jaki: Zapowiadamy akcję

– Politycy opozycji bronili wszystkich unijnych rozwiązań migracyjnych (...) My walczymy z unijną biurokracją – oświadczył były kandydat na prezydenta Warszawy. Patryk Jaki podkreślił, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej nie przyznają się do tego, że w PE opowiadali się za przymusową relokacją. – Zapowiadamy akcję: wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim (…) przez najbliższe kilkadziesiąt godzin będą przyklejane na biurach PO w całej Polsce – ogłosił.

Europoseł odniósł się także do kwestii afery wizowej. – Trwa w tej chwili ogromna akcja manipulacyjna – przekonywał. Zdaniem polityka nagłośnienie kontrowersyjnego procederu to próba przekierowania oskarżeń. – Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to je natychmiast wyjaśniamy i dotyczą one promila wszystkich spraw – podsumował Jaki.

PiS nie zgodzi się na propozycję KE

Minister ds. Unii Europejskiej podkreślił znaczenie referendum dla przyszłych rozmów na temat migracji. – Tusk atakuje referendum i nie chce, aby obywatele wyrazili w nim swoje zdanie (...) Dla nas głos obywateli ma fundamentalne znaczenie – stwierdził Szymon Szynkowski vel Sęk, nazywając postawę Koalicji Obywatelskiej „polityką relokacji nielegalnych migrantów”.

Rzecznik PiS skomentował działania Komisji Europejskiej w związku z kryzysem migracyjnym na jednej z włoskich wysp. – Przewodnicząca KE udała się na Lampedusę i nie popłynęła z tej wizyty żadna refleksja – powiedział Rafał Bochenek. Zapewnił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na proponowany przez Ursulę von der Leyen mechanizm, opierający się na relokacji imigrantów z Włoch do innych państw.

