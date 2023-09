Morawiecki o Tusku i Kołodziejczaku w Brukseli. „Aż wstyd patrzeć”

W poniedziałek, 18 września Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu z wyborcami w siedzibie miejsko-wiejskiej gminy Narol. Wystąpienie premiera rozpoczęło się po godzinie 16:00 i dotyczyło sytuacji polskiego rolnictwa.

Premier spotkał się z rolnikami

– My nie całujemy chleba, by potem wyrzucić go na śmietnik, jak kamery już są wyłączone – rozpoczął szef rządu. Zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość darzy szacunkiem zarówno polski chleb, jak i rolnika oraz wieś. Swoje podejście ma okazywać poprzez spełnianie złożonych obietnic. Morawiecki przekonywał, że dzięki wyrównaniu poziomu dopłat dla polskich pracowników rolnych ponad 95% z nich zarabia więcej, niż wynosi średnia w Europie Zachodniej.

facebook

Prezes Rady Ministrów poruszył także temat polskiego embarga na zboże z Ukrainy. – Nawet jak jesteśmy naciskani ze wschodu i zachodu – nie ustępujemy – powiedział, podkreślając, że za skutki kryzysu zbożowego powinna zapłacić Rosja. – Pokazujemy naszą sprawczość, nasze działania, naszą skuteczność – ocenił decyzję rządu.

Morawiecki o „braku godności” PO

Z kolei krytycznie odniósł się do działań Platformy Obywatelskiej. – Wy, tyle razy zdradzeni przez liberałów z Platformy Obywatelskiej, doskonale wiecie, jaka jest różnica między nami a tamtymi – zwrócił się do uczestników spotkania. Podkreślił, że Donald Tusk i Michał Kołodziejczak w Brukseli wykazali się „antyskutecznością” i „niczego nie załatwili”. – Aż wstyd patrzeć, co oni tam robią. Nie mają swojej godności. Nie mają dumy polskiego rolnika, polskiego patrioty – podsumował Morawiecki.

Premier zapewnił, że rząd docenia działania rolników i zamierza dalej ich wspierać. – Chcemy, aby standard życia, jakość życia była coraz wyższa – powiedział w Narolu. Wspomniał o trosce o wszystkie aspekty życia społecznego i przeprosił za błędy, potknięcia oraz grzechy. – Ale popatrzcie jak broniliśmy interesu polskiej wsi wobec Brukseli, wobec Kijowa, wobec Berlina, przed Tuskiem, który chciał zaorać polskie rolnictwo – podkreślił. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że PiS wciąż będzie inwestował w polską wieś.

Czytaj też:

Ukraina pozwie Polskę. To odwet za embargo na zbożeCzytaj też:

Ukraina przedstawiła propozycję dot. wwozu zboża do krajów UE. Polska miała być przeciw