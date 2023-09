Morawiecki zapowiedział przyjęcie przez rząd uchwały. Chodzi o kryzys migracyjny

Przypomnijmy: na należącej do Włoch wyspie Lampedusa trwa kryzys migracyjny. Do wybrzeży wyspy wciąż przybijają kolejne łodzie z migrantami, które wypływają z Tunezji.

Relokacja migrantów z Lampedusy?

Liczba migrantów przekroczyła już liczbę stałych mieszkańców wyspy i wciąż wzrasta. W związku z tym lokalne władze podjęły decyzję o wprowadzieniu stanu wyjątkowego.

W niedzielę, 17 września, na Lampedusie pojawiła się przewodniczą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wezwała kraje unijne do przyjęcia części wspomnianych migrantów.

– Wzywam państwa członkowskie do stosowania dobrowolnego mechanizmu solidarności i transferowania migrantów z Włoch – zaapelowała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Premier: Nie wpuścimy nikogo

Do kryzysu na Lampedusie odniósł się premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek, 18 września, opublikował wpis, w którym wykluczył scenariusz relokowania wspomnianych migrantów do Polski.

Ocenił, że propozycja von der Leyen jest niczym „gaszenie pożaru benzyną”, gdyż tylko pogłębi ona problem nielegalnej migracji do Europy.

„Polska nie da się złamać! Lampedusa zmaga się właśnie ze szturmem tysięcy silnych młodych mężczyzn z Afryki, którzy usiłują nielegalnie przebić się do Europy. Nie są to uchodźcy uciekający przed wojną. To zachęceni przez niemiecką „politykę otwartych drzwi” roszczeniowi i często niebezpieczni ludzie (...) Relokacja nie rozwiązuje tej katastrofy (...) Nie wpuścimy nikogo! Polskie kobiety i dzieci będą bezpieczne! Taka jest stawka tych wyborów” – napisał na Facebooku Morawiecki.

Rząd przyjmie uchwałę ws. nielegalnej migracji

We wtorek, 19 września, opublikował kolejny wpis, w którym zapowiedział przyjęcie przez rząd uchwały wyrażającej sprzeciw wobec relokacji nielegalnych migrantów.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjmie specjalną uchwałę, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. Skutecznie bronimy naszych granic. To dzięki temu Polska jest dzisiaj jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie” – czytamy w kolejnym wpisie premiera na Facebooku.

