Partia Ukraińców w Polsce? „Wtedy dopiero będzie to możliwe”

Jak wynika z danych przekazanych na początku lipca przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w naszym kraju przebywa ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy.

Utworzenie w Polsce ukraińskiej partii?

Większość z ich stanowią kobiety z dziećmi. Największe populacje ukraińskich uchodźców zamieszkują w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz Gdańsku.

Temat zamieszkujących w Polsce Ukraińców został poruszony w programie „Salon polityczny Trójki”, którego gościem był poseł PO Robert Kropiwnicki. Prowadzący zwrócił uwagę, że np. we Wrocławiu Ukraińcy stanowią ok. 28 proc. mieszkańców, czyli ponad jedną czwartą.

– Co będzie w sytuacji, gdy Ukraińcy będą chcieli np. utworzyć swoją partię w naszym kraju? – zapytał prowadzący.

Kropiwnicki: Wtedy dopiero będzie to możliwe

Kropiwnicki słusznie zauważył, że obecnie taki scenariusz jest niemożliwy. Zgodnie z przepisami Ustawy o partiach politycznych, członkami partii mogą być wyłącznie obywatele polscy. Przy okazji poseł PO skrytykował politykę rządu w zakresie migracji.

– Najpierw muszą mieć obywatelstwo polskie. Jak będą mieli obywatelstwo polskie, to wtedy dopiero będzie to możliwe. Dzisiaj nie ma jeszcze takiego kłopotu, ani problemu (...) Jeżeli będziemy podejmowali decyzję o tym, że chcemy, aby obywatelstwo polskie uzyskiwały osoby narodowości ukraińskiej, to rząd będzie podejmował takie decyzje. Dzisiaj trochę na tym polega kłopot, że my nie mamy świadomej polityki migracyjnej. Nie wiemy, kogo i do czego potrzebujemy – skomentował Kropiwnicki.

