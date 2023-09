Kampania KO wkracza w kolejną fazę. W trasę ruszył „Tuskobus”

Do wyborów parlamentarnych pozostał niecały miesiąc. Posłów i senatorów będziemy wybierać w niedzielę 15 października. Wyborom będzie towarzyszyć złożone z czterech pytań referendum.

Numery list wyborczych

W ubiegły piątek, 15 września, Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadziła losowanie numerów list wyborczych. We wszystkich okręgach wystartują następujące komitety wyborcze:

Lista numer 1 – Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy

Lista numer 2 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe)

Lista numer 3 – Komitet Wyborczy Nowa Lewica

Lista numer 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Lista numer 5 – Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lista numer 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, IPL, Zieloni)

„Tuskobus” wyruszył w trasę

W środę, 20 września, Koalicja Obywatelska rozpoczęła kolejny etap swojej kampanii wyborczej. Wzorem poprzednich kampanii, w trasę po całej Polsce wyruszył „Tuskobus”, czyli autobus wyborczy KO.

Pierwszymi przystankami Tuska i jego sztabowców będą cztery miejscowości w województwie wielkopolskim. Do sieci trafiły już zdjęcia z wnętrza pojazdu.

„O godz. 5:50 ruszył Tuskobus z Donaldem Tuskiem na pokładzie. Do zobaczenia dziś w Brzezinach, Kępnie, Sieroszewicach i Lesznie” — poinformowała na X (dawniej Twitter) poseł Monika Wielichowska.

Tusk: Żeby Polska była normalnym miejscem do życia

Tuż przed wyjazdem autobusu odbyła się konferencja prasowa. Donald Tusk zapowiedział wówczas, że pojazd będzie jeździł po Polsce „każdego dnia praktycznie, do ciszy wyborczej”.

Zaznaczył, że zależy mu nie tylko na przekonaniu do siebie niezdecydowanych wyborców, ale również „chcących dzisiaj jeszcze głosować na naszych konkurentów”.

– Warto i trzeba próbować dotrzeć do wszystkich bez wyjątku, w każdym zakątku Polski z prawdą, z otwartą debatą (...) Po to jedziemy między innymi tym autobusem w Polskę, żeby znowu było świeże powietrze w tej polskiej debacie publicznej i żeby Polska była takim normalnym, dobrym miejscem do życia – powiedział Tusk.

