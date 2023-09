Tusk o rządach PiS: Oni by matkę sprzedali

Donald Tusk odwiedził Leszno, gdzie spotkał się z młodzieżą. Następnie przemawiał do mieszkańców. – Na czele państwa stoi tchórz, który jest wyposażony w miliardy złotych ze spółek Skarbu Państwa i z budżetu, w służby, Pegasusy, podsłuchy, telewizję rządową, gazety lokalne, policję. On to wszystko ma w ręku i nadal się boi. Ja mam was – zwrócił się do współpracowników i zgromadzonych.

Lider Platformy Obywatelskiej zapewnił, że nie będzie nasyłał na nikogo policji. Odniósł się w ten sposób do wtorkowego incydentu z udziałem Kingi Gajewskiej. – Nie będę posłanek PiS kazał wtrącać do suki, tylko dlatego, że chciałbym ludziom na chodniku powiedzieć, jak wygląda prawda. On tchórzy, kiedy Polska potrzebuje odważnego przywództwa. Najgorszy typ władzy to taka, która jest jednocześnie tchórzliwa i nieodpowiedzialna – przekonywał Tusk.

Donald Tusk w Lesznie: Na czele państwa stoi tchórz

– To, co robi dzisiaj Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki to połączenie niezwykle niebezpieczne. Już nie mówię o korupcji. Nawet wyborczy PiS widzą, że coś nie gra. Mnie będzie trudno ich przekonać, ale oni wiedzą, że głosowali na PiS nie po to, żeby władza kradła bezwstydnie w biały dzień; żeby ministrowie podczas pandemii handlowali respiratorami, a jak jest kryzys migracyjny to zarabiali na wizach – wymieniał lider PO.

– Jak jest kryzys ukraiński to zarabiają na zbożu. Oni na wszystkim zarabiają, oni by matkę sprzedali – ocenił Tusk. Zdaniem byłego premiera jeszcze nigdy w historii Polski ten okrzyk do władzy: „złodzieje”, nie był tak trafny jak dziś. – Oni patrzą nam wszystkim w twarz i pytają: co nam zrobicie? Zrobimy im! 15 października zrobimy im to, czego najbardziej się boją – zapewnił.

