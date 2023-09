Politycy PO boją się, że Roman Giertych przyjedzie na marsz

– Niech sobie pani wyobrazi, że Roman Giertych przyjeżdża do Polski na marsz i zaraz potem go zamykają. Dzięki temu media będą tylko o tym mówiły i zepsują efekt marszu. Dzięki takiemu zabiegowi Roman zdobędzie mandat, bo stanie się ofiarą polityczną PiS-u, ale czy to przysporzy poparcia KO? Wątpię – ocenia nasz rozmówca i podkreśla, że od tygodni przestrzega przed takim scenariuszem w partii.

– Pytam, czy ktokolwiek w PO rozmawiał z Romanem Giertychem, żeby nie przyjeżdżał. I słyszę, że nikt – dodaje.