Konwencja PiS w dniu marszu KO? „Jest to prawdopodobne”

W niedzielę, 1 października, ulicami Warszawy przejdzie zapowiedziany przez Donalda Tuska Marsz Miliona Serc.

Marsz dwa tygodnie przed wyborami

Jak sama nazwa wskazuje, organizatorzy mają nadzieję, że w wydarzeniu weźmie znacznie więcej uczestników niż w marszu, który odbył się 4 czerwca, co ma przyczynić się do wzrostu notowań Koalicji Obywatelskiej na ostatniej prostej kampanii wyborczej.

Przypomnijmy, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się dokładnie dwa tygodnie dwa później, tj. w niedzielę 15 października. Wyborom będzie towarzyszyć złożone z czterech pytań referendum.

Konwencja PiS 1 października? „To prawdopodobne”

Szef gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal ujawnił w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że w dniu wspomnianego marszu prawdopodobnie odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest to prawdopodobne. Na pewno gdzieś w okolicach tego terminu będziemy organizować tę naszą dużą konwencję wyborczą, która już ma nas wprowadzić w ten bezpośredni okres przedwyborczy. No i poprowadzić do zwycięstwa (...) Będzie trochę niespodzianek. Zresztą, mamy ten zwyczaj organizowania tych wielkich konwencji, które zawsze były takimi przełomowymi momentami w naszej kampanii (...) Planujemy, żeby to było takie wydarzenie, które nas już popchnie do tych wyborów, przygotuje na te ostatnie dwa tygodnie – powiedział Moskal.

Moskal: Program na dwie kadencje

Zaznaczył, że program wyborczy PiS został już przedstawiony na poprzedniej konwencji, która odbyła się 9 września w Końskich w województwie świętokrzyskim. Zaprezentowano wówczas tzw. osiem konkretów, czyli kluczowych punktów programowych. To m.in. wprowadzenie emerytur stażowych czy program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty.

Moskal zwrócił uwagę, że program PiS zawiera propozycje, które są przewidziane do zrealizowania w perspektywie dwóch kadencji parlamentu. Chodzi przede wszystkim o inwestycje o znaczeniu strategicznym, np. budowę elektrowni atomowych.

– Ten program jest dostępny na naszych stronach. Jest trochę inny od tych programów, które mieliśmy do tej pory. To jest program, który prezentujemy na perspektywę 8 lat, czyli kolejnych dwóch kadencji. To jest to, do czego już się technicznie przygotowujemy, czyli tworzymy przedsięwzięcia szerokie, które są bardzo w państwie potrzebne. Ale tez program taki wizyjny, czyli gdzie Polska powinna zmierzać w tej perspektywie 20, 30 kolejnych lat – uzupełnił Moskal.

