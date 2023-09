Polski Sejm bez Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska? Polacy o maksymalnym wieku posłów

Na początku września zarejestrowano listy poszczególnych partii w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października. Jednym z warunków było to, aby na liście wyborczej znalazło się co najmniej 35 proc. kobiet i mężczyzn. Każdy z kandydatów musiał także spełniać kryterium wieku. Osoba, która chce dostać się do Sejmu, musi najpóźniej w dniu wyborów osiągnąć wiek 21 lat. Nie ma z kolei maksymalnego limitu.

Jedno z pytań referendalnych brzmi: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”. Często zdarza się jednak, że sami posłowie pracują powyżej wieku emerytalnego. Najstarszą posłanką upływającej kadencji jest Iwona Śledzińska-Katarasińska. 82-letnia obecnie polityk startuje w wyborach nieprzerwanie od 1991 roku i za każdym razem dostaje się do Sejmu.

Jaki powinien być maksymalny wiek kandydatów w wyborach do Sejmu? Zaskakujące wyniki sondażu

Wprost zapytał Polaków: „Jaki powinien być maksymalny wiek kandydatów w wyborach do Sejmu w Polsce?”. Z badania przeprowadzonego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna wynika, że według 43 proc. Polaków maksymalny wiek powinien wynosić 60 lat. Według 22 proc. ankietowanych do Sejmu powinny startować osoby do 65. roku życia.

Zdaniem 13 proc. Polaków limit powinien wynosić 70 lat. Tylko 2 proc. badanych ustaliłoby limit wieku na 75 lat. Zdaniem 1 proc. respondentów w wyborach do Sejmu nie powinny startować osoby, które przekroczyły 80. rok życia. 20 proc. Polaków stwierdziło z kolei, że nie powinno być limitu wiekowego.

Pokaźne grono posłów powyżej 60 roku życia

Gdyby wyniki sondażu były wiążące to w Sejmie nie zobaczylibyśmy 74-letniego Jarosława Kaczyńskiego czy 66-letniego Donalda Tuska. Nie załapałby się również 63-letni współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty czy jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, który ma 80 lat. Jednym ze starszych posłów jest też 75-letni Antoni Macierewicz z PiS i jego partyjny kolega 74-letni Ryszard Terlecki, czy 65-letni Marek Sawicki z PSL. W 2019 r. aż 175 posłów miało powyżej 60 lat.

Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1 046 osób. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. Badanie przeprowadzono od 15 do 17 września 2023 r. metodą CAWI.

Czytaj też:

Zapytaliśmy w Wieruszowie, dlaczego PiS przegrał. Jedni wietrzą spisek, drudzy się cieszą: „Zmądrzeliśmy!”Czytaj też:

Nietypowy sondaż. Konfederacja z niemal zerowym poparciem