Duda o wykorzystywaniu TVP w kampanii: Takie są po prostu prawa życia

Wszystkie partie opozycyjne zarzucają, że są spychane na medialny margines przez Telewizję Polską. Dominować ma w niej przekaz rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, a ich wyborczym spotom ma być poświęcane zdecydowanie więcej czasu antenowego, niż na tym dostarczanym przez inne partie. Tego problemu nie widzą politycy przodującej w sondażach partii a także wybrany z jej ramienia prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda zarzuca TVN-owi wspieranie opozycji

– Panie redaktorze, źle pan trafił – stwierdził Duda pytany o to przez dziennikarza TVN Marka Wronę. – Rozmawia pan z człowiekiem, który w 2015 roku był kandydatem na prezydenta. Byłem atakowany wtedy przez wszystkie główne media, ponieważ Telewizja Polska była w całości w rękach obozu wówczas rządzącego, czyli PO-PSL – tłumaczył.

– Państwo (red. TVN) i inne media – radia, portale internetowe – tak pomagacie opozycji, że naprawdę żadna szkoda się nie dzieje – ocenił prezydent.

Wykorzystywanie TVP ma być czymś naturalnym

Niemniej Andrzej Duda pośrednio przyznał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości faktycznie wykorzystuje swoją przewagę medialną. Uznał to wręcz za „prawa życia”.

– Władze zawsze wykorzystują potencjał, który mają do dyspozycji po to żeby się wspomóc. Tak jest, zawsze tak było i prawdopodobnie dalej tak będzie. Takie są po prostu prawa życia, tak było również w czasach, kiedy ja prowadziłem swoje kampanie jako przedstawiciel opozycji w Polsce – stwierdził Duda.

Przed laty miało być gorzej

Pomimo wykorzystywania mediów przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość, co przyznał Andrzej Duda, w jego opinii sytuacja nadal nie jest tak zła, jak było przed laty. O wiele gorzej miało to wyglądać m.in. kiedy on sam był w opozycji.

– Moja opinia jest taka, że (red. aparat władzy) był dalece bardziej zaangażowany w kampanię. Siał nienawiść i pozwalał na wypowiedzi, które były wtedy tak daleko idące, że były wstrząsające – ocenił prezydent.

