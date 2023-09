PiS bez większości lub opozycja z szansą stworzenia rządu. Andrzej Duda zapowiada, co zrobi

Andrzej Duda w rozmowie z Polsatem News odpowiedział na pytanie, komu po wyborach parlamentarnych 2023 powierzy misję tworzenia rządu, jeśli z jednej strony będzie zwycięska partia bez możliwej większości, a z drugiej lider, który miałby szansę zebrać większość sejmową. Prezydent wyjaśnił, że do tej pory obyczaj był taki, że to kandydat partii z najwyższym wynikiem wyborczym otrzymywał taką możliwość i on sam też tak do tego podchodzi.

Prezydent będzie miał dylemat po wyborach? Zapowiedział, komu powierzy misję tworzenia rządu

Głowa państwa powtórzyła swoją wypowiedź, kiedy prowadzący rozmowę dodał, że chodzi oczywiście o sytuację, w jakiej obecnie jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Donald Tusk ze swoją Platformą Obywatelską, wraz z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi: Lewicą i Trzecią Drogą. Duda podkreślił, że gdyby PiS nie zdołał stworzyć rządu, wówczas jest na to odpowiednia procedura konstytucyjna. – Jestem przekonany, że to się po prostu ułoży, to jest polityka – dodał.

Przypomnijmy, że w przypadku niepowołania Rady Ministrów lub nieudzielenia jej wotum zaufania Sejm wybiera premiera oraz proponowanych przez niego członków rządu spośród kandydatów zgłoszonych przez posłów. Wybór dokonywany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Jasne deklaracja Andrzeja Dudy. „Wybory prezydenckie w 2020 roku były moimi ostatnimi”

Duda skomentował również, czy ma zamiar mocniej zaangażować się w kampanię wyborczą, aby bardziej pomóc swoim dawnym kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Głowa państwa zaznaczyła jednak, że nie bierze w niej udziału. Duda podsumował, że wybory prezydenckie w 2020 r. były jego ostatnimi wyborami w życiu, bo w historii Polski nie zdarzyło się, aby głowy państw starały się później o jakieś funkcje.

