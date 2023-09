Nowy sondaż. PiS zyskuje głosy, Koalicja Obywatelska ma problem

Do wyborów parlamentarnych zostały trzy tygodnie, a najnowsze badanie preferencji politycznych pokazują, że zwiększa się przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad konkurentami. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 35,1 proc. Polaków. W porównaniu do sondażu z 13 września to wzrost o 1,8 pkt proc.

Sondaż. Opozycja traci głosy

Podobnym postępem nie mogą pochwalić się najwięksi konkurenci Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska traci 0,3 pkt proc. i obecnie zbiera 26,1 proc. głosów. Na trzecim miejscu ponownie melduje się Konfederacja z wynikiem 9,9 proc. Choć na konfederatów chce głosować o 0,2 pkt proc. wyborców mniej niż przed tygodniem, to spadki konkurentów powodują, że Konfederacja wraca „na pudło”.

Niewiele gorszy wynik od poprzedników notuje Trzecia Droga – 9,2 proc. Dla formacji Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie jest to jednak powód do radości, bowiem za takim wynikiem stoi spadek poparcia o 1 pkt proc. To zarazem zaledwie prześlizgnięcie się nad progiem wyborczym, który dla koalicji wynosi 8 proc.

Dużo traci Lewica, na którą w porównaniu z zeszłym tygodniem chce głosować o 2 proc. wyborców mniej. To daje rezultat 9,1 proc. i utratę trzeciego miejsca sprzed tygodnia.

Szykuje się duża frekwencja

Na tym kończy się katalog podmiotów, które mogą liczyć na miejsce w Sejmie. Progu wyborczego nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy i Polska Jest Jedna. Co warto podkreślić, nadal spora grupa wyborców jest niezdecydowana – 9,1 proc.

Zamiar głosowania w wyborach deklaruje łącznie 62,9 proc. ankietowanych. Przy czym odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 54,8 proc. respondentów, a „raczej tak” – 8,1 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w dniu 20 września 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).