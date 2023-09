Rafał Trzaskowski o PiS: Próbują obudzić najgorsze, faszystowskie i komunistyczne, demony

W piątek, 22 września Rafał Trzaskowski pojawił się na wiecu w Szczecinie. Podczas wystąpienia przekonywał, że chociaż niechętnie wypowiada się o przeciwnikach politycznych, to ich ostatnie działania wymagają komentarza. – Z tamtej strony jest tylko prymitywny hejt, manipulacja, czysty cynizm – powiedział.

Rafał Trzaskowski ostro o PiS

Prezydent Warszawy stwierdził, że Koalicja Obywatelska, w odróżnieniu od Prawa i Sprawiedliwości, opiera swoją kampanię na planach na przyszłość. – My zaproponowaliśmy 100 priorytetów, 100 punktów na 100 dni rządzenia. Mamy dokładne plany na to, co chcemy zrobić – przekonywał. Podkreślił, że wszystkie propozycje wynikają z tysięcy rozmów z Polkami i Polakami.

– Znaleźliśmy się w momencie, kiedy kampania PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego jest oparta tylko i wyłącznie na hejcie, szczuciu na innych ludzi, manipulacji i kłamstwie – powiedział, podkreślając, że w programie partii rządzącej „nie ma żadnego pozytywnego akcentu”. Oskarżył też oponentów o naruszanie zaufania.

– Oni próbują wywlec wszystkie najgorsze rzeczy, które się wydarzyły w historii naszego kraju, obudzić najgorsze demony – faszystowskie z lat 30., komunistyczne z tych najgorszych czasów – kontynuował Trzaskowski. Zapewnił, że politycy KO „nie chcą Polski”, w której władza nieustannie szuka wroga.

„Kaczyński jest odklejony od rzeczywistości”

Prezydent Warszawy podkreślił, że do tej pory opozycja zgadzała się z rządem w sprawach związanych z bezpieczeństwem i pomocą Ukrainie. Podkreślił jednak, że w ostatnich dniach wszystko się zmieniło. – Oni są w stanie nawet naruszyć te najważniejsze interesy narodowe (...) Ważniejsze jest to, żeby próbować wywołać najgorsze możliwe nastroje i emocje, żeby być może zdobyć kilka punktów wyborczych – stwierdził.

Rafał Trzaskowski skrytykował też prezesa PiS. – Człowiek, który jest kompletnie odklejony od rzeczywistości, który przez 20 lat nie poszedł nawet na spacer sam, który dostał funkcję wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, w tej chwili dla kilku punktów wyborczych jest w stanie niszczyć polskie bezpieczeństwo – stwierdził polityk.

