Hołownia na konwencji Trzeciej Drogi. „Mentzen chlipie, jak ja nad konstytucją”

W Kielcach trwa właśnie konwencja wyborcza Trzeciej Drogi, czyli koalicyjnego komitetu wyborczego PSL i Polski 2050.

Obietnice dla osób niepełnosprawnych

Jak już wcześniej informowaliśmy, konwencja rozpoczęła się od przedstawienia obietnic dla osób niepełnosprawnych. Trzecia Droga proponuje wprowadzenie m.in. asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej, reformy systemu orzecznictwa, środowiskowych domów samopomocy czy turnusów rehabilitacyjnych bez limitu.

Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że celem tych zmian ma być przede wszystkim ułatwienie dostępu niepełnosprawnym do rynku pracy. Tłumaczył, że w naszym kraju wskaźnik zatrudnienia takich osób wynosi 25 proc., zaś średnia w Unii Europejskiej wynosi 48 proc.

Hołownia: PiS się kończy

Najnowsze sondaże wskazują, że wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, jednak ugrupowanie prawdopodobnie nie będzie w stanie samodzielnie sprawować rządów. Szymon Hołownia przekonywał w Kielcach, że „epoka PiS- się kończy”.

– Oto dowód. Ja wiem, że my czasami czujemy coś innego (...) W 2015 i 2019 r. oni zdobyli 235 mandatów. Od lat nie ma takiego sondażu, który dawał by im taki wynik. nie ma takiego sondażu, nie ma takiej możliwości. Takiego wyniku nie było i nie będzie (...) Cztery lata temu sondaże na 3 tygodnie przed wyborami dawały PiS-owi 43 proc. Teraz jesteśmy dokładnie w tym samym momencie. Przed samymi wyborami było 48 proc. Komentatorzy mówili o większości konstytucyjnej. Czy wyście widzieli, jak wyglądają obecne sondaże? PiS się kończy. Niech to wreszcie do nas dotrze – powiedział Hołownia.

Koalicja PiS-u i Konfederacji? „Wymęczyć rząd z kosmitami”

Jego zdaniem, sytuacji nie zmieni nawet ewentualne zawiązanie po wyborach koalicji między PiS-em a Konfederacją. Przy okazji Hołownia skrytykował Konfederację, która tego samego dnia ma swoją konwencję w Katowicach.

– Oczywiście, mogą jeszcze próbować teoretycznie wymęczyć jakiś rząd z kosmitami, którzy wylądowali dzisiaj w katowickim „Spodku”. Ale ja zakładam, że to nie musi się udać. Bo popatrzcie, co się dzieje. Mentzen chlipie – jak ja nad konstytucją – nad tym, że Petru go stalkuje i prześladuje. Na Twittera wrócił Janusz Korwin-Mikke. Protokół 4,7 proc. został odpalony. Czytamy już o spotkaniu fundacji Patriarchatu i o tym, że każdy mężczyzna powinien dbać o swoją kobietę, tak jak dba o piłę mechaniczną czy samochód (...) Słuchajcie, oni się kończą (...) Ja do kolegów ze „Spodka” mam jedno, proste przesłanie: Kochani, my naprawdę wiemy, jak to jest mieć 8, 9 proc. Ale cóż, takie jest życie – dodał lider Polski 2050.

