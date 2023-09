Lewica zaprezentowała w Wiedniu program mieszkaniowy. „Żeby pokazać namacalny dowód”

W sobotę, 23 września, w Wiedniu odbyła się konwencja Lewicy, poświęcona kwestii polityki mieszkaniowej.

Czarzasty: To nie jest tylko nasze marzenie

Politycy Lewicy zaproponowali program wybudowania w Polsce 300 tys. „tanich mieszkań na wynajem”, który jest wzorowany na programie od lat realizowanym przez władze stolicy Austrii. Konwencja odbyła się na terenie wzniesionego niedawno osiedla, gdzie znajdują się mieszkania komunalne.

Włodzimierz Czarzasty tłumaczył, że „mieszkanie naprawdę może być prawem”, a nie towarem. Zaznaczył, że obecnie ok. dwie trzecie Polaków ma nie posiadać zdolności kredytowej i tym samym nie ma szans na kupno własnego lokum.

– Przyjechaliśmy tu do Wiednia, żeby pokazać państwu namacalny dowód na to, że polityka mieszkaniowa, którą proponujemy, to nie jest tylko nasze marzenie (...) Dlatego proszę was wszystkich, idźcie na wybory. Wybierzcie nasz program mieszkaniowy (...) Jeśli ktoś chce kupić mieszkanie na własność, ma do tego prawo. My chcemy dać ludziom wybór. Albo kredyt i mieszkanie na własność, albo mieszkanie na wynajem – powiedział Czarzasty.

Ile kosztowałby program Lewicy?

Anna Maria Żukowska poinformowała, że realizacja pomysłu Lewicy kosztowałaby w pierwszym roku 20 miliardów zł. Adrian Zandberg dodał, że jego ugrupowanie chciałoby przeznaczać na ten cel 1 proc. PKB rocznie. Zastrzegł, że wybudowane w ten sposób mieszkania nie mogłyby zostać sprywatyzowane.

– To program na lata (...) To jest normalność. I do tego doprowadzi Lewica. Są tacy, na przykład Konfederacja, którzy będą chcieli przeszkodzić nam w tym programie. Oni twierdzą, że wszystko rozwiąże rynek. A my widzimy, jak zadziałał rynek (...) Jedna czwarta programu będzie zrealizowana z KPO. Kolejne będą budowane z obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, te pieniądze będą pochodziły ze wzrostu gospodarczego – doprecyzowała Żukowska.

„Jedna trzecia z nas nie ma osobistej przestrzeni”

Dodał, że wybudowane w ten sposób mieszkania mają być dostępne „dla wszystkich”, a nie tylko dla osób o niskich dochodach. Lokatorzy mieliby płacić „z góry ustalony, dostosowany do zarobków czynsz”.

– Czy wiecie, że Polki i Polacy mieszkają w najbardziej przeludnionych w Unii Europejskiej? Ponad jedna trzecia z nas mieszka w przeludnionych mieszkaniach. Tylko w Rumunii i na Łotwie jest gorzej (...) Jedna trzecia z nas nie ma osobistej przestrzeni, nie może spokojnie odpocząć po szkole i pracy – przekonywała Żukowska.

