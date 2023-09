Premier w nowym spocie. „Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska”

W niedzielę Prawo i Sprawiedliwość opublikowało kolejny spot wyborczy z migracją jako głównym tematem. Premier Mateusz Morawiecki przypomina w nim słowa Donalda Tuska sprzed pięciu lat i zarzuca politykowi Patformy Obywatelskiej brak wiarygodności. Podobny temat podejmował wczorajszy klip PiS-u.

Premier zarzuca liderowi PO kłamstwo

– W sprawie nielegalnej imigracji Donald Tusk kłamie na każdym kroku. To posłowie PO głosowali za paktem migracyjnym. Chcieli do Polski ściągnąć każdego chętnego z Afryki bez sprawdzania, bez weryfikacji. To oni chcieli ściągnąć niebezpiecznych ludzi do Polski, a gdy powiedzieliśmy twarde nie, to Tusk, szef Rady Europejskiej, groził Polsce konsekwencjami w postaci kar – mówi Mateusz Morawiecki. W tle widać sceny przemocy, zamieszki, podpalane na ulicach samochody i osoby na pontonach, drące swoje dokumenty.

PiS przypomina też wypowiedź Donalda Tuska z czasów, gdy był przewodniczącym Rady Europejskiej. – Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków ws. uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie – mówił Donald Tusk w maju 2017 roku.

Morawiecki: Tusk przed wyborami powie wszystko

Komentując te słowa Mateusz Morawiecki ocenia, że Tusk „bandytów nazywał biednymi ludźmi potrzebującymi pomocy”. – Tusk przed wyborami powie wszystko, żeby was oszukać. Farbowany lis z Brukseli przyjechał tu tylko, żeby zrealizować wytyczne Webera i Merkel. Nie można mu zaufać. On dziś udaje kogoś, kim nie jest. Tusk jest dziś europejskim biurokratą, który nie zrobi nic wbrew woli niemieckich mocodawców. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska – kończy Morawiecki.

To kolejny z serii spotów, w których prawo i sprawiedliwość stawia na problem migracji i przypomina wypowiedzi Donalda Tuska i innych polityków PO, które mają świadczyć o ich chęci przyjmowania do Polski cudzoziemców. Cały spór toczy się w momencie, gdy na jaw wyszła afera wizowa, w którą zamieszani mieli być urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konsulatów.

