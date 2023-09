Premier komentuje kontrowersyjny napis na aucie: To jest mentalność posłów PO

W poniedziałek, 25 września Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji poprzedzającej wyjazd polityków Prawa i Sprawiedliwości w trasę po Polsce. W trakcie wystąpienia premier odniósł się do kontrowersyjnego zdjęcia, opublikowanego w serwisie X przez wiceministra kultury i posła Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Sellina.

Morawiecki o niecenzuralnym napisie

– Wy nie jesteście tacy, jak na kartce, którą zobaczono w samochodzie, z którego albo wysiadała, albo przynajmniej ulotki rozdawała jedna z posłanek PO – zwrócił się do wyborców Koalicji Obywatelskiej. – Czy chcemy w takiej Polsce żyć? (...) To jest mentalność posłów PO. W taki sposób posłowie PO widzą Polskę. Głosowałeś na PiS? To... i tak dalej – powiedział premier.

twitter

Fotografia, do której nawiązał szef rządu, przedstawia posłankę Platformy Obywatelskiej stojącą obok samochodu z niecenzuralnym hasłem. „Głosowałeś na PiS? To wypier*****! Żebym cię tu, kur*o, więcej nie widział!” – głosił napis na kartce umieszczonej za tylną szybą auta. „Z miłością do... Jedynka Platformy Agnieszka Pomaska i jej zwolennicy w akcji. Tacy ludzie chcą rządzić Polską. Chyba sprezentuję jej kodeks ruchu drogowego. Bo na wychowanie już za późno” – podpisał zdjęcie Sellin.

Agnieszka Pomaska zaprzeczyła plotkom

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej natychmiast zdementowała doniesienia o tym, że samochód należał do niej lub jej współpracowników. „Wiecie czemu to robią? Bo mają nieczyste sumienia” – stwierdziła we wpisie w serwisie X. Posłanka prawdopodobnie wręczała kierowcy jedną z ulotek, które tego dnia rozdawała.

twitter

Kilka godzin później Pomaska udostępniła kolejny post, w którym działania polityków PiS nazwała „machiną kłamstwa i szczucia”. Udostępniła też zdjęcia przy swoim służbowym samochodzie i opatrzyła je opisem: „A jedyne auto, z którego wczoraj wysiadałam i którym się przemieszczałam wygląda tak”.

Czytaj też:

Morawiecki rusza w podróż busem PiS: My, Polacy, nie możemy liczyć na taką władzęCzytaj też:

Na konwencji PiS-u wysyłali Tuska do Berlina. Kaczyński: Są inne opcje, tu w Polsce