Aleksander Pociej ustąpił miejsca Magdalenie Biejat. Tusk wyjaśnił, dlaczego

Nagranie z wystąpieniem Tuska opublikował Pociej, obecnie senator X kadencji. Lider PO wyjaśnił, że obecny senator zgodził się ustąpić miejsca na liście do Senatu podczas układania listy paktu senackiego, pomagając mu w „niezwykle trudnej układance”.

– To może dziwnie zabrzmieć, że jako lider warszawskiej listy będę mówił o koledze, który z tej samej listy startuje – zaczął Tusk. – Aleksander Pociej, jeśli zostanie parlamentarzystą, w najbliższym czasie ma wielką szansę dzięki swojej pracy, dzięki zaangażowaniu zostać przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To jedno z najwyższych stanowisk w polityce europejskiej. Zasłużył na to – mówił Tusk. – Jest jeden drobny warunek – musi zostać parlamentarzystą. Dlatego polecam Aleksandra Pocieja waszej uwadze – zaznaczył.

Aleksander Pociej. Kim jest senator?

Aleksander Pociej urodził się 7 lutego 1965 r. w Warszawie. W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. odbył studia podyplomowe Dess Droit International du Commerce na Université de Paris-X Nanterre. W 1995 r. ukończył aplikację adwokacką.

W latach 1989-92 pracował w kancelariach adwokackich w Paryżu i Nowym Jorku. Od 1992 do 1995 r. był aplikantem adwokackim w Kancelarii Adwokackiej Lawyer Service w Warszawie. Od 1995 do 2011 r. był wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Pociej, Dubois i Wspólnicy.

Prace nad kształtem paktu senackiego, zawartego przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050, Nową Lewicę i ruch samorządowy „Tak! Dla Polski” trwały od wielu miesięcy. Ostatecznie ustalono, że w wyborach do Senatu, tak jak cztery lata temu, partie opozycyjne nie będą wystawiać przeciwko sobie kandydatów, ale wyłonią jednego wspólnego w każdym z okręgów.

Aleksander Pociej trzykrotnie zdobył mandat senatora w okręgu 45 (w 2011, 2015 i 2019 roku). W tym roku kandydatką opozycji z tego okręgu jest Magdalena Biejat z Lewicy.

