Hołownia o aferze wizowej. „Doprowadzili do tego, że ktoś nie chce wpuszczać Polaków”

Przypomnijmy: prokuratura przedstawiła niedawno swoje ustalenia w sprawie afery wizowej. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w marcu na podstawie materiałów dostarczonych przez CBA.

Informacje prokuratury ws. afery wizowej

Przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie wiz. Większość wniosków została odrzucona. Łapówki miały być wręczane nie za przyznanie wizy przez konsula, ale za przyspieszenie procedury przez zewnętrznego pośrednika.

Dotychczas zarzuty usłyszało siedem osób, a czego trzy zostały tymczasowo aresztowane. Nie ma wśród urzędników państwowych, w tym odwołanego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, który odpowiadał m.in. za sprawy wizowe.

Prokuratura podkreśliła, że skala wspomnianego procederu była diametralnie mniejsza, niż można przeczytać w niektórych publikacjach. Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na nieprawidłowości w przypadku dokładnie 268 wniosków o wydanie wizy, a nie setek tysięcy

Hołownia: To jest ten absurd, do którego doprowadzili

W poniedziałek, 25 września, temat afery wizowej został skomentowany w trakcie konferencji Trzeciej Drogi w Warszawie. Lider Polska 2050 Szymon Hołownia nawiązał przy tym do niedawnej wypowiedzi minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser.

Kilka dni temu Faeser oświadczyła w rozmowie z niemiecką gazetą „Welt am Sonntag”, że chciałaby przywrócić kontrole graniczne na granicach z Polską i Czechami.

– Ci, którzy mówili (...), że doprowadzą do tego, że tutaj nikogo nie wpuszczą, doprowadzili do tego, że ktoś nie chce wpuszczać Polaków do innych krajów albo powstają jakieś szykany i utrudnienia w postaci kontroli granicznych. To jest ten absurd, do którego doprowadzili. Oni wyrzucali ludzi do lasu, a być może tym samym ludziom później za pieniądze (...) pozwalali wjechać. Budowali sobie koniunkturę przez okrucieństwo. Przez nielegalne działania. To jest porażające. I jeszcze to, że używali do tego niecnego celu polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy (...), którzy mają pełne prawo mieć zaufanie do swojego państwa, jest tak oburzające, że na to nie ma miary – powiedział Hołownia.

Dodał, że afera wizowa to „pierwsza rzecz, która będzie musiała zostać wyjaśniona i wyczyszczona”, jeśli po 15 października władzę w kraju przejmie opozycja.

