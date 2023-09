Ruszył Latarnik Wyborczy 2023. Test ma pomóc wskazać nam, na kogo głosować

Latarnik Wyborczy pomaga w podjęciu świadomej decyzji wyborczej. Centrum Edukacji Obywatelskiej zadało ogólnopolskim komitetom wyborczym ważne i aktualne pytania, o które pyta następnie użytkowników portalu. Propozycja najlepszej partii pojawia się na podstawie zgodności odpowiedzi użytkownika z deklaracją komitetów wyborczych.

Jakie pytania zadaje Latarnik Wyborczy?

Łącznych pytań skierowanych do komitetów wyborczych oraz użytkowników jest 20. Wśród nich znajdują się pytania/stwierdzenia takie jak:



Unia Europejska powinna mieć mniejszy wpływ na polską politykę wewnętrzną;

Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści poruszanych w programie nauczania;

Należy zwiększyć kompetencje samorządów lokalnych kosztem rządu centralnego;

Wartości chrześcijańskie powinny być podstawą polityki społecznej państwa.

Na te i 16 innych pytań można odpowiedzieć, wybierając jedną z trzech opcji:



Zgadzam się;

Nie zgadzam się;

Nie mam zdania.

Wyniki testu

Po wypełnieniu testu otrzymujemy wynik zgodności naszych poglądów z poglądami wszystkich komitetów wyborczych. Jeśli jakiś komitet nie przedstawił odpowiedzi, jest o tym stosowna informacja.

Na ekranie głównym wyświetla się procentowa zgodność z konkretnymi partiami politycznymi. Jeśli chcemy dowiedzieć się, w jakich kwestiach jesteśmy zgodni, wystarczy wejść w opcję „Zobacz odpowiedzi komitetów”.

Do każdego pytania oprócz odpowiedzi wszystkich komitetów wyborczych dodane są stosowne komentarze. Wybierając daną partię, wyświetli się bardziej rozbudowana odpowiedź w zakresie poruszanego tematu.

Latarnik jest narzędziem neutralnym politycznie. Dokładamy starań, by w rzetelny i równy sposób zaprezentować programy wszystkich komitetów wyborczych — tłumaczy w rozmowie z RMF FM dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kiedy wybory parlamentarne 2023? Gdzie głosować?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października 2023 roku. Tego dnia możemy udać się do okręgu wyborczego przypisanego pod nasz adres korespondencyjny bądź zameldowania. W sytuacji, kiedy tego dnia przebywamy poza gminą, do której należymy, możemy zgłosić chęć brania udziału w wyborach pod innym adresem.

W sytuacji, w której nie wiemy jeszcze, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów, powinniśmy zawnioskować o „wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania”. Pozwala to uwzględnić nas w trakcie wyborów w dowolnym okręgu wyborczym.

Jeśli znamy adres i chcemy skorzystać z niego tylko przy obecnych wyborach, wypełniamy wniosek o „dopisanie do spisu wyborców”. Wnioski można złożyć w urzędzie gminy lub na stronie gov.pl najpóźniej 5 dni przed terminem wyborów.

