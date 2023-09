PiS liderem w najnowszym sondażu. Jest jeden haczyk

Do wyborów parlamentarnych pozostało 18 dni. Oznacza to, że kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę. Politycy największych ugrupowań kontynuują objazd po kraju i spotykają się z mieszkańcami polskich miast i miasteczek, aby przekonać ich do głosowania na swoją partie. Tymczasem sondażownie sprawdzają, która formacja miałaby obecnie największe szanse na zwycięstwo.

Wybory parlamentarne. PiS pozostaje liderem

Z badania przeprowadzonego przez Ipsos dla TOK FM i OKO.press wynika, że liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Na obecną partię rządzącą chciałoby głosować 36 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego badania o 1 pkt proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 29 proc. respondentów, a więc o 3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Podium zamyka Lewica z wynikiem 10 proc., czyli o 2 pkt proc. lepszym niż w poprzednim sondażu.

8 proc. respondentów wskazało, że w jesiennych wyborach parlamentarnych chcieliby zagłosować na Trzecią Drogę. Wcześniej koalicja miała około 5 proc. poparcia. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Konfederacji, która może liczyć na poparcie w wysokości 7 proc., a więc o 1 pkt proc mniej niż w poprzednim sondażu. Na granicy błędu statystycznego utrzymuje się poparcie dla Bezpartyjnych samorządowców (1 proc.).

Coraz mniej niezdecydowanych wyborców

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w sondażu spadł odsetek niezdecydowanych wyborców. Odpowiedź nie wiem/trudno powiedzieć wskazało 9 proc. badanych. Chęć udziału w wyborach wyraziło 68 procent ankietowanych.

Sondaż na zlecenie TOK FM i OKO.press przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) w dniach 22-25 września na próbie około 1000 osób. Wynik poparcia dla partii nie sumuje się do 100 procent, tylko do 99 procent. Wynika to z metody liczenia przyjmowanej przez Ipsos, która zakłada podliczanie wyniku do siódmego miejsca po przecinku.