Awantura w biurze posłanki PiS. Do akcji wkroczyła policja

Kampania wyborcza budzi ogromne emocje. Od wielu dni media nieustannie informują o incydentach, do których dochodzi na wiecach z udziałem polityków.

Na targu w Opolu Lubelskim posłanka KO Marta Wcisło została napadnięta przez nieznanego mężczyznę. Poseł PiS Piotr Kaleta poinformował, że został potrącony samochodem przez działacza KOD. Policja potwierdza, że do zdarzenia doszło, a sprawcą był 81-latek. Usłyszał już zarzuty. Głośno było również o pobiciu Borysa Budki w Galerii Katowickiej oraz awanturze na spotkaniu z wyborcami w Otwocku, podczas którego Kinga Gajewska została wprowadzona przez policję siłą do radiowozu.

Incydent w biurze posłanki PiS

Do incydentów dochodzi również w biurach poselskich. Jak donosi portal Tarnogórski.info, do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek 26 września w biurze posłanki Prawa i Sprawiedliwości Barbary Dziuk. Tuż po godzinie 13 do lokalu znajdującego się przy ulicy Piastowskiej w Tarnowskich Górach wtargnął mężczyzna. Wcześniej nakleił na potykaczu z plakatem wyborczym posłanki kartkę z napisem „W Polsce pozbawieni wolności pozbawiani są jedzenia i wody”.

Następnie mężczyzna awanturował się z pracownicami biura poselskiego. Sytuacja stała się do tego stopnia napięta, że konieczna była interwencja policji. Funkcjonariusze przekazali, że pomimo próśb 54-latek nie chciał wyjść i zastraszał pracowników biura. Mężczyzna trafił już w ręce policji.

Czytaj też:

81-latek potrącił posła PiS samochodem. Policja ujawnia kulisy zdarzeniaCzytaj też:

PiS liderem w najnowszym sondażu. Jest jeden haczyk