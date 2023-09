Tusk wygrywa w trybie wyborczym. Wniosek Bezpartyjnych Samorządowców oddalony

Bezpartyjni Samorządowcy pozwali w trybie wyborczym lidera Platformy Obywatelskiej. Chodzi o słowa, które padły w czwartek, 21 września w Pile. – My dobrze wiemy, kto założył ten komitet, kto go finansuje. Ale nie wszędzie w Polsce ludzie to wiedzą. Wiecie, Bezpartyjni Samorządowcy to fajnie brzmi. To oni tam będą może Rafała Trzaskowskiego szukali na liście, tak? To jest przystawka PiS. Mówię o tym w sposób absolutnie odpowiedzialny. To jest komitet, który ma pomóc PiS dalej rządzić – mówił Donald Tusk.

Były premier zaznaczył, że nie ma dzisiaj czegoś takiego na listach jak Bezpartyjni Samorządowcy. – Są te dwa słowa, które kryją pod tymi ładnie brzmiącymi słowami prawdę prostą i brutalną: przystawka PiS, pomocnicy Kaczyńskiego – dodał.

Donald Tusk wygrywa w procesie z Bezpartyjnymi Samorządowcami

Krzysztof Maj poinformował, że Bezpartyjni złożyli pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi. „Nie można w kampanii kłamać. Wiem, że nasze rosnące poparcie nie jest na rękę PiS-owi, dlatego musieliśmy wygrać z TVP, która nas pomijała. Nie jest też na rękę PO, której lider kłamie na nasz temat. Zastanawia mnie dlaczego to robi, skoro jego partyjny kolega Michał Szczerba za insynuacje o naszej współpracy z PiS przegrał z nami w sądzie” – napisał rzecznik prasowy Bezpartyjnych Samorządowców.

„Być może Donald Tusk szuka przyczyny ewentualnej porażki. Przypomnę, że kiedyś atakował Szymona Hołownię, że tylko jedna lista pod jego skrzydłami ma sens. Dzisiaj Trzecia Droga walczy, by nie zejść poniżej progu, więc zagrożenia Tusk upatruje w naszym ugrupowaniu, któremu rośnie poparcie” – ocenił Maj.

O finale sprawy poinformował w środę Robert Kropiwnicki. „Wniosek bezpartyjnych oddalony, Donald Tusk wygrał proces w Legnicy. Serdeczne gratulacje! Wygraliśmy dzisiaj, wygramy 15 października 2023!” – podkreślił. „Wygrana Donalda Tuska w trybie wyborczym z KW Bezpartyjni Samorządowcy. Można mówić, że Bezpartyjni to przystawka PiS-u i pomocnicy Kaczyńskiego. Także tak. Wszyscy ci bezpartyjni to kandydaci komitetu partii politycznej” – napisała Wioletta Paprocka, szefowa kampanii Koalicji Obywatelskiej.

