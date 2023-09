Posłanka PO o „przykrych niespodziankach w lesie”. Zapowiada rozliczenie „cwaniaczków”

Platforma Obywatelska opublikowała najnowszy spot. „Lasy są dla nas i dla naszych dzieci, nie dla partyjnych namiestników! Wspólnie ochrońmy lasy przed rabunkową wycinką. Zróbmy to dla naszych dzieci! Wybierzmy konkret!” – podkreślono w opisie nagrania. Dodano również hasztagi. Pierwszy z nich nawiązuje do 100 konkretów na 100 dni rządów po wygraniu wyborów, a drugi jest hasłem wyborczym KO, które brzmi: „Polska w naszych sercach”.

Najnowszy spot Platformy Obywatelskiej

– Wszyscy lubimy chodzić do lasu, jedni chodzą tam na grzyby, inni po to, żeby po prostu odpocząć. Niestety coraz częściej spotykają nas tam przykre niespodzianki. Ulubione miejsce, kawałek lasu, który znamy z dzieciństwa, po prostu znikają. Lasu nie ma. Zrabowali go pazerni ludzie władzy. Tak, to za przyzwoleniem polskiego rządu systematycznie dokonuje się rzezi drzew. Znikają zdrowe, piękne drzewa, a zostaje sucha, wykarczowana gleba – mówi Aleksandra Gajewska.

Posłanka Platformy Obywatelskiej podsumowuje, że „to się skończy”. – Po wyborach wyłączymy najcenniejsze fragmenty lasów z wycinek, a cwaniaczków, którzy traktowali lasy jak maszynkę do szybkiego zarabiania kasy, rozliczymy. Lasy są dla nas i dla naszych dzieci, a nie dla ludzi władzy. Zróbmy to dla naszych dzieci. Wybierzmy konkret – zakończyła Gajewska.

Rzecznik Lasów Państwowych reaguje

Na spot PO zareagował rzecznik prasowy Lasów Państwowych. „Polskie lasy są dla Polaków. Platforma Obywatelska chciała je sprywatyzować i wyprzedać. Dziś chce je oddać w ręce niemieckich urzędników w Brukseli. To dzięki polskim leśnikom lasów mamy coraz więcej. Żadne kłamstwa ani szalone plany Donalda Tuska tego nie zmienią. Obronimy polskie lasy!” – skomentował Michał Gzowski.

