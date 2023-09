Gwiazdy zapraszają na Marsz Miliona Serc. Olbrychski wyrecytował „wiersz o trzech muszkieterach”

Marsz Miliona Serc organizowany przez Koalicję Obywatelską przejdzie ulicami Warszawy w niedzielę 1 października. Patia Donalda Tuska liczy na powtórkę z 4 czerwca – wówczas demonstracja opozycji okazała się wielkim sukcesem frekwencyjnym, który zaowocował kilkuprocentowym wzrostem w sondażach.

W wakacje jednak notowania KO spadły do wcześniejszego poziomu, dlatego politycy nie ukrywają, że traktują manifestację jako moment przełomowy w tegorocznej kampanii wyborczej.

Marsz Miliona Serc. Daniel Olbrychski kpi z Dudy i Kaczyńskiego

Do udziału w demonstracji zachęcają polskie gwiazdy. Na oficjalnym profilu KO w mediach społecznościowych udostępniono nagrania z udziałem celebrytów. W jednym z klipów Daniel Olbrychski wyrecytował specjalny wiersz, w którym zakpił z Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego.

– W naszym kraju od lat wielu rządzi trójka muszkieterów. I jak tamci od Dumasa chcą coś znaczyć w naszych czasach. Każdy, by pamiętać o nim, ma bojowy pseudonim. Głowa rządu, z drewna cały, to Pinokio już spróchniały. Ten, co rodaku, czy nie dość ci jego kłamstw i bezczelności? Głowa państwa, tylko nie ta, to prezesa marioneta. Nikt nie przyniósł go na tacy, wybraliśmy my, Polacy – mówi aktor.

– I na koniec taki marny szkodnik niewyobrażalny. Wali jak w bokserski worek w Polskę śmieszny dyktatorek. Jakaż na to dzisiaj rada? Robić, począć co wypada? Może cepem i kłonicą lub stratować ich konnicą? Czy też posłać ich do tego na Księżycu Twardowskiego albo wygnać gdzieś za morza razem z willą z Żoliborza? – zastanawia się Daniel Olbrychski.

Agata Młynarska zachęca do udziału w Marszu Miliona Serc



1 października ramię w ramię z Donaldem Tuskiem będzie także maszerować Agata Młynarska. – Czuję, jak bije moje serce. Jest jednym z miliona serc, które dołączają do Marszu Miliona Serc. To nie będzie zwykły spacer. To jest polski spacer, który prowadzi na do lepszego kraju, w którym mieszkamy – podkreśliła prezenterka.

– 1 października dołączymy do tego spaceru, w którym zabije milion serc dla Polski. Dla Polski, której nie będziemy musieli się wstydzić. Dla Polski, w której każdemu powinno być dobrze. Dla Polski otwartej, europejskiej, radosnej. Dla Polski, która nikogo nie wyklucza – zachęcała.

Majka Jeżowska i Andrzej Piaseczny ramię w ramię z Donaldem Tuskiem



Na Marszu Miliona Serc pojawi się także Majka Jeżowska. – Czy wiesz, że 1 października z Warszawie odbędzie się Marsz Miliona Serc, który może zmienić nasze życie? Ten marsz może przegonić zło, które się dzieje w Polsce. Ja będę, o godzinie 12 przy rondzie Dmowskiego. A ty, dokąd maszerujesz? Bądź z nami, do zobaczenia – apelowała artystka.

Wśród uczestników demonstracji będzie można także dostrzec Andrzeja Piasecznego. Piosenkarz stwierdził, że wybiera się na marsz organizowany przez Donalda Tuska, bo „wierzy, że pośród tego miliona jedno jego też się liczy”. – Jedno moje też jest ważne, dokładnie tak jak wasze, dlatego spotkajmy się na marszu – podsumował.

