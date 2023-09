Nowa „Piątka Konfederacji”. Wśród postulatów m.in. „Zero socjalu dla Ukraińców”

„Piątka Konfederacji” to wyjątkowo niewygodne hasło dla partii Sławomira Mentzena, który rozwijając je kiedyś stwierdził, że jego formacja nie chce: żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Działacze partii zdecydowali się na odczarowanie tego hasła i podczas konferencji prasowej we Wrocławiu zaprezentowali „Nową Piątkę Konfederacji”.

Nowa „Piątka Konfederacji”

Na nowej liście postulatów Konfederacji znalazły się:

Proste i niskie podatki,



Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców,

Mieszkania i domy tańsze o 30 proc.,

Gotówka chroniona Konstytucją RP,

Zero socjalu dla Ukraińców.

Bosak: Zero socjalu dla Ukraińców

Krzysztof Bosak wyjaśnił dlaczego na liście znalazł się zupełnie nowy, piąty postulat partii. – To ostatnie hasło chcemy podkreślić, dlatego że stosunki Kijowa i Warszawy, uległy… No można powiedzieć, że maski po prostu opadły. Tam gdzie był pozór przyjaźni, tam gdzie był pozór partnerstwa, tam w tej chwili widzimy, że jest twarda gra, że jest wymiana ciosów, agresywna retoryka, zapowiadanie sankcji, ceł, skarżenie się do Światowej Organizacji Handlu i uderzanie w polskie interesy gospodarcze w Brukseli – wyjaśniał.

Polityk podkreślił, że Konfederacja od początku wojny podkreślała, że nie zgadza się na oferowanie Ukraińcom państwowego wsparcia. – Mówiliśmy od samego początku, że nie ma podstaw, żeby wszystkich z paszportem ukraińskim obdarzyć przywilejami, które mają polscy obywatele. Jako jedyni mieliśmy odwagę głosować przeciwko specustawom uprzywilejującym wszystkich cudzoziemców z paszportami z Ukrainy, bo to nie są wyłącznie Ukraińcy, to z pewnością nie są wyłącznie uchodźcy – podkreślił.

– Nie ma żadnego powodu, by polski podatnik finansował 300+, 500+, 800+, rodzinny kapitał opiekuńczy, a nawet kredyt 2 proc. dla wszystkich którzy mają paszport ukraiński – stwierdził Krzysztof Bosak.

Lider Konfederacji wskazał również, że w jego ocenie najważniejsi polscy politycy zbagatelizowali prawdziwe zagrożenia ze strony Ukrainy, która obecnie działa przeciwko Polsce na arenie międzynarodowej. – Prezydent jest pogrążony w jakiejś drzemce i nie może przyjąć do wiadomości, że jego osobista przyjaźń z Wołodymyrem Zełenskim okazała się jakimś mirażem, a przywódca ukraiński po prostu się nim posłużył – powiedział.

Czytaj też:

Janusz Kowalski dla „Wprost”: Niemcy muszą zapłacić za wywołanie wojny na UkrainieCzytaj też:

Zjednoczona Prawica prowadzi, Konfederacja z dwucyfrowym wynikiem. Najnowszy sondaż