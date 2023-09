MSZ wydało komunikat ws. wyborów. Będą dodatkowe obwody głosowania

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w sobotę 30 września o wejściu w życie przepisów zmieniających rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. obwodów głosowania za granicą.

Wybory 2023. Będą dodatkowe obwody za granicą

„Nowelizacja tworzy nowe obwody głosowania w tych okręgach konsularnych, w których jest to zasadne ze względu na zwiększone zainteresowanie wyborców zgłoszeniem się do spisów sporządzanych przez konsulów. Dodatkowe obwody głosowania powstaną w: Amsterdamie, Lizbonie, Hamburgu, Dortmundzie, Stuttgarcie, Zurychu, Bedford i Manchesterze” – czytamy w komunikacie.

MSZ podaje, że na skutek nowelizacji globalna liczba obwodów głosowania w tegorocznych wyborach i referendum ogólnokrajowym wzrośnie do 410, czyli będzie o blisko 30% większa niż w wyborach z 2019 r.

„Wejście w życie nowelizacji umożliwi wyborcom rejestrowanie się przez e-Wybory w spisach sporządzanych dla nowoutworzonych obwodów” – poinformowano.

Gdzie zostały utworzone zagraniczne komisje wyborcze?

Najwięcej z obwodów powstało w krajach, w których przebywa najwięcej Polaków, czyli w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech. Znaczna liczba komisji znajdzie się także we Francji, w Hiszpanii, w Kanadzie, w Irlandii, w Belgii oraz w Norwegii. Głosy w wyborach i referendum będzie można także oddawać m.in. w Arabii Saudyjskiej, Omanie, Etiopii, Iranie, Jordanii, Kolumbii, Kenii, Mongolii, Panamie, Senegalu oraz Uzbekistanie.

Z uwagi na rosyjską agresję nie utworzono komisji na Ukrainie. Natomiast na terytorium Rosji i Białorusi komisje pojawią się jedynie w siedzibach placówek dyplomatycznych w Moskwie i Mińsku.

W jaki sposób wziąć udział w wyborach za granicą?

Aby mieć możliwość zagłosowania w wyborach i referendum za granicą, trzeba do wtorku 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców. Należy go skierować do właściwego terytorialnie konsula.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, istnieją trzy sposoby na złożenie wniosku:

przy użyciu usługi e-Wybory ,

, złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie), złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem lub fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

