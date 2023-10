NA ŻYWO: Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach

Na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi 2023 Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Katowicach konwencję. Tego samego dnia w Warszawie odbywa się Marsz Miliona Serc zwołany przez Donalda Tuska. Spotkanie PiS-u odbywa się pod hasłem Bezpieczna Przyszłość Polaków. To slogan, który jest motywem przewodnim całej kampanii formacji rządzącej.

Beata Szydło: To będzie mobilizacja

W Katowicach głos zabierają kluczowi politycy PiS, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim na czele. – Ta konwencja to będzie najważniejsze wystąpienie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To będzie mobilizacja i przypomnienie Polakom, jak ważne są te wybory. Jaka jest stawka tych wyborów – za powiedziała w audycji „Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM" była premier Beata Szydło. W trakcie konwencji głos kobiet z PiS-u reprezentuje marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Wypowiadając się przed niedzielnym wydarzeniem, politycy Prawa i Sprawiedliwości zaznaczali, że program partii został zaprezentowany podczas konwencji w Końskich. – Propozycje programowe były przedstawione jeszcze wcześniej, przed wakacjami, przypomnę: 800 plus, darmowe leki (...) Teraz chcemy rozmawiać o tym, co jest stawką tych wyborów. Musimy wszyscy mieć świadomość tego, że to są wybory niezwykle istotne – zapowiadała Beata Szydło.

Także rzecznik rządu Piotr Müller zapowiadał, że na spotkaniu nie będzie jednak żadnych nowych elementów programu, a PiS „nie chce zawyżać oczekiwań”. Głównym celem jest – według jego słów – mobilizacja struktur.

– Każdy głos każdej osoby w każdej gminie, małej wiosce, dużym mieście, jest istotny. W związku z tym chcemy zmobilizować struktury partii do tego, aby na ostatnie dwa tygodnie po prostu bardzo mocno się zintensyfikować z aktywnością – zapowiedział rzecznik rządu.

