Niespodziewany gość na Marszu Miliona Serc. Jurek Owsiak: Kocham was za to, że tu jesteście!

Marsz Miliona Serc przyciągnął tłumy zwolenników opozycji. Rzeczniczka stołecznego ratusza podkreśliła, że jest to największa polityczna manifestacja w historii Warszawy. Przemówienia wygłosili m.in. organizator demonstracji Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowskim.

Do uczestników demonstracji zwrócili się także liderzy lewicy: Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń oraz szef Agrounii Michał Kołodziejczak. W pewnym momencie lider PO zaprosił na scenę Jurka Owsiaka. Tłum owacyjnie zareagował na obecność lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Marsz Miliona Serc. Jurek Owsiak wygłosił przemówienie

– Wyglądacie przepięknie, chciałbym wam powiedzieć, że jesteście wspaniałymi, cudownymi Polakami, którzy przyjechali tutaj, aby o tej Polsce mówić — powiedział Jerzy Owsiak. — Za moment wyruszycie. Będziemy mieć dwie godziny lub więcej, żeby ze sobą pogadać, żeby się do siebie uśmiechnąć. Miejcie ten spacer głęboko w sercu, aby później 15 października spotkać się przy urnach — dodał.

Lider WOŚP zwrócił się także do kobiet z apelem o głosowanie. – To jest nasz kraj. To jest piękny, cudowny moment, aby o tym kraju jeszcze bardziej mówić, żeby go tulić do serca, tak, jak my go tulimy do serca. Pomachajmy całemu światu i ruszamy! Kocham was za to, że tu jesteście! – dodawał.

Jurek Owsiak na Marszu Miliona Serc o „aferze respiratorowej”

Jurek Owsiak pojawił się na scenie jeszcze drugi raz, gdy czoło marszu dotarło na rondo Radosława. – Zdrowie jest niezwykle ważne, bo nam się należy z naszych składek, z tego jak pracujemy na to. Aby później dbać o nasze zdrowie, o nasze życie. O naszą codzienność. My, jako fundacja robimy wszystko, aby w polskich szpitalach był najnowocześniejszy sprzęt – mówił szef WOŚP.

– Wybory mają spowodować, aby pielęgniarze, pielęgniarki, aby wszyscy pracujący przy tych stanowiskach, lekarze zarabiali bardzo dobrze. Żeby byli zawsze na miejscu – dodawał.

Lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspominał również o „aferze respiratorowej”. – Wybory mają spowodować, aby pielęgniarze, pielęgniarki, aby wszyscy pracujący przy tych stanowiskach, lekarze zarabiali bardzo dobrze. Żeby byli zawsze na miejscu – podsumował.

