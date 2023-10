Donald Tusk opublikował nagranie z Marszu Miliona Serc. „Kocham was!”

— Chcę dzisiaj uroczyście ślubować nie tylko te cztery rzeczy — że zwyciężymy, rozliczymy, naprawimy krzywdy i pojednamy — ale chcę ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. Jak się pogoni agresora, to już nie będzie powodu do wojny — powiedział Donald Tusk do uczestników Marszu Miliona Serc, który w niedzielę 1 października przeszedł ulicami Warszawy.

„Największa polityczna manifestacja w historii Warszawy”

Na demonstracji pojawiło się – jak wynika z danych ratusza i organizatorów – około miliona osób. „To największa polityczna manifestacja w historii Warszawy” – przekazała rzeczniczka stołecznego ratusza.

Policja danych o frekwencji nie będzie ujawniać. – My od kilku lat nie podajemy liczb. Nie widzę powodu, abyśmy te liczby podawali oficjalnie czy nieoficjalnie. Takich liczb nie podajemy i nie inaczej będzie dzisiaj – wyjaśnił rzecznik Komendanta Stołecznego Policji.

Podinsp. Sylwester Marczak przekazał, że demonstracja przebiegała spokojnie. – Jedna osoba – uczestnik marszu – wstępnie została zatrzymana w związku ze zniesławienie policjanta. Mówimy również o czynnościach wykonywanych z czterema osobami, które latały dronami pomimo tego, że w miejscach tych latać nie mogły – wyjaśnił.

Marsz Miliona Serc. Donald Tusk pokazał nagranie

Po zakończeniu Marszu Miliona Serc lider Platformy Obywatelskiej opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak w ciągu prawie dwóch godzin przez centrum Warszawy przelewa się nieprzebrany tłum ludzi.

Donald Tusk nie ukrywał radości z powodu ogromnej frekwencji na demonstracji. – Gdzie nie spojrzę, niekończące się rzeki ludzi. Jest nas więcej niż milion, uczestniczymy dziś w wydarzeniu wyjątkowym. Tu nie chodzi o rekordy Guinnessa, czy o to, że to jest największa polityczna manifestacja w historii Polski, na pewno największe polityczne zgromadzenie dzisiaj na świecie. Mamy prawo do dumy i satysfakcji – podkreślił były premier.

– Wy już zwyciężyliście. Wzdłuż całej trasy stały dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. Jeszcze nigdy tak się nie zmęczyłem uśmiechami! Jesteście reprezentacją większości narodu polskiego, który ma dość tych ciemnych lat, a przyszliście tutaj i się uśmiechacie do mnie i do siebie – dodał.

Czytaj też:

Marsz Miliona Serc największą demonstracją w historii Warszawy. Są dane o frekwencjiCzytaj też:

Janda na wózku, Rusin o kulach. Marsz Miliona Serc przyciągnął tłum gwiazd