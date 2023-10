Morawiecki wzywa do obrony Jana Pawła II. „Mamy do czynienia z drugim zamachem”

W poniedziałkowy poranek, 2 października, premier Mateusz Morawiecki przybył z wizytą do Wadowic, skąd pochodził św. Jan Paweł II.

Morawiecki: Obudził polski naród w 1979 r.

W trakcie konferencji prasowej szef rządu podkreślił rolę papieża Polaka m.in. w powstaniu NSZZ Solidarność w 1980 r. i obaleniu komunizmu w naszej części świata dekadę później.

– Na pewno jemu również zawdzięczamy naszą wolność, my w Polsce. To on obudził polski naród w 1979 r. podczas swojej pierwszej pielgrzymki. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że to także dzięki niemu powstała „Solidarność”, ten wielki, unikalny ruch w historii świata, który również doprowadził do naszej wolności, do naszej niepodległości. Jan Paweł II, nasze wielki rodak, święty dzisiaj, to także ten, który najbardziej dbał o rodzinę, o polską rodzinę. O to, aby rodzina była na szczycie dekalogu spraw wszystkich, którzy (...) zajmują się sprawami publicznymi. Jan Paweł II jednocześnie dbał o tożsamość narodową – powiedział Morawiecki.

„Mają przygotowane filmy szkalujące Jana Pawła II”

Premier tłumaczył, że – jak wynika z jego informacji – powstały filmy, które mają na celu oczernienie Ojca Świętego. Ich emisja ma nastąpić wkrótce po przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu.

– Trzeba wprost powiedzieć (...), że 41 lat po pierwszym zamachu na papieża, dzisiaj mamy do czynienia z drugim zamachem (...). Mamy do czynienia z zamachem na jego dziedzictwo, na jego myśl, na jego miłość do Polski. Są środowiska, niestety również bliskie Platformie Obywatelskiej, które chcą obalać pomniki Jana Pawła II, zabierać jego imię szkołom, szpitalom, chcą zniszczyć jego dobre imię. Wiemy też, że filmowcy, reporterzy z bezpośredniego kręgu PO już dzisiaj mają przygotowane filmy szkalujące dobre imię Jana Pawła II. Dziś jeszcze obawiają się je ujawnić, ale mają nadzieję zaraz po 15 października (...) ruszyć z potężnym atakiem na Jana Pawła II – kontynuował Morawiecki.

„Brońmy Jana Pawła II”

W dalszej części wystąpienia wezwał do obrony dobrego imienia papieża Polaka. Przypomnijmy, że podobna inicjatywa miała miejsce wiosną po wyemitowaniu przez TVN reportażu „Franciszkańska 3”. Jej efektem był marsz „Ty nas obudziłeś. My cię obronimy!”, który 2 kwietnia przeszedł ulicami Warszawy.

– Wzywam zatem moich wszystkich rodaków, którym imię Jana Pawła II jest bliskie. Nasz wielki rodak potrzebuje dzisiaj naszego wsparcia (...) Potrzebuje dzisiaj dobrego słowa o nim i pomocy w obronie jego dobrego imienia. Tak, jak on bronił nas przez dziesięciolecia. Dziś on potrzebuje nas (...) Obronimy naszą tożsamość, obronimy polską rodzinę, bo Jan Paweł II był tym człowiekiem, dla którego te wartości były zawsze najważniejsze. Brońmy Jana Pawła II – zaapelował Morawiecki.

