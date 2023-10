Zbigniew Rau na konwencji PiS. Tydzień temu miał zarazić się COVID-19

Pod koniec września stacja RMF FM dowiedziała się, że szef MSZ jest zakażony koronawirusem. Z uwagi na to Zbigniew Rau nie mógł wziąć udziału m.in. w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Kijowie. Na Ukrainę w jego zastępstwie pojechał podsekretarz stanu Wojciech Gerwel. Oznacza to obniżenie rangi polskiej delegacji na spotkaniu, które ma być demonstracją wsparcia ze strony Unii Europejskiej w krytycznym etapie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zbigniew Rau na konwencji PiS

Szef MSZ najwyraźniej wyzdrowiał, ponieważ wziął udział w niedzielnej konwencji PiS w Katowicach. Odbyła się ona dzień przed spotkaniem unijnych ministrów w Kijowie. Ministra widać na kilku zdjęciach z wydarzenia, które partia zamieściła w mediach społecznościowych.

Obecność Zbigniewa Raua na wiecu odnotował m.in. Dariusz Joński z KO. „Skoro Rau szybko ozdrowiał, powinien bezzwłocznie odpowiedzieć na pytania o zatrzymaną budowę łódzkiego tunelu i wyjaśnić wielką aferę wizową” — napisał poseł KO Dariusz Joński.

Wirus zaatakował ministra w momencie wewnętrznych problemów w jego resorcie. MSZ mierzy się z wizerunkowym kryzysem, będącym pokłosiem afery wizowej. Część publicystów i polityków podała w wątpliwość to, że minister faktycznie zaraził się wirusem.

Według informacji Wirtualnej Polski szef MSZ praktycznie zrezygnował z prowadzenia kampanii wyborczej z uwagi na śledztwo ws. korupcyjnego procederu dotyczącego wydawania wiz. W ubiegłym tygodniu media informowały, że w związku z aferą ma być przesłuchany były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, który niedawno trafił do szpitala po doniesieniach o jego próbie samobójczej.

O powrocie ministra Raua do pracy świadczy także jego kalendarium. PAP informowała, że w poniedziałek o 14 szef MSZ ma wziąć udział w zaplanowanej sesji otwierającą Warszawską Konferencję Wymiaru Ludzkiego OBWE.



