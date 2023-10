„Koło fortuny Konfederacji”. Biejat ostrzega przed partią Mentzena

Kandydująca do Senatu Magdalena Biejat zorganizowała konferencję prasową, podczas której przekonywała niezdecydowanych wyborców, by nie głosowali na Konfederację. By zilustrować zagrożenia płynące z obecności formacji Sławomira Mentzena w parlamencie, zaprezentowała „Koło fortuny Konfederacji”.

Biejat prezentuje „Koło fortuny Konfederacji”

Posłanka Lewicy zwróciła się przede wszystkich do wyborców, którzy nie chcąc głosować na Prawo i sprawiedliwość, zastanawiają się na oddaniem swojego głosu na kandydatów Konfederacji. Podkreślił, że stawka nadchodzących wyborów jest ogromna. – Stawką jest nasza wolność, stawką jest to, czy przyszły rząd będzie rządem skrajnej prawicy (...), czy rząd prodemokratyczny, proeuropejski, prokobiecy, taki rząd chcemy tworzyć, a naszym wrogiem w tej misji jest Konfederacja – powiedziała.

– Dziś mamy dla państwa szczególną propozycję: zagrać w koło fortuny Konfederacji. Zobaczmy, co możemy wygrać, jeżeli w tych wyborach zwycięstwo będą mogli ogłosić panowie Braun, Mentzen czy Bosak – mówiła. – Koło fortuny przygotowaliśmy na podstawie deklaracji liderów Konfederacji, nie na podstawie programu, bo sami przyznają, że ich program to żart i trochę ściema – dodała.

Biejat ostrzegała również, że mocna pozycja Konfederacji może oznaczać niepohamowaną prywatyzację w sferze usług publicznych. – Państwo z Konfederacji dążą do tego, żeby sprywatyzować w Polsce wszystko (...). Państwo Konfederacji to będzie państwo, które się zwinie, państwo, które zamknie usługi publiczne i które każe nam płacić za wszystko – powiedziała.

Oto co znalazło się na „Kole fortuny Konfederacji":

Likwidacja 500+,

Będziesz pracował do śmierci,

Likwidacja ZUS,



Zapłać za wstęp do lasu,

Idziesz do więzienia za aborcję,

Płacisz za operację w szpitalu,

Możesz bić dziecko, bo to twoja własność,

Wolność! Czy aby na pewno?,

Państwo polskie bankrutuje,

Prosisz biskupa o rozwód,

Broń palna dla każdego.

